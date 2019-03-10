Великий піст-2019: календар харчування по днях

У понеділок, 11 березня розпочинається Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.
У ці дні потрібно дотримуватися певного раціону і відмовитися від багатьох продуктів. OBOZREVATEL розібрався, які існують заборони, а також, як виглядає календар харчування Великого посту на цей період.
великий піст
колаж
До 27 квітня у жодному випадку не можна вживати м'ясо, молоко і яйця, сіль, перець і приправи. Ці продукти варто замінити баклажанами, сочевицею, бобами. Дозволяється вживати овочі, фрукти, каші на воді.
1 седмиця Великого посту: 11 – 17 березня – "Федорів тиждень"
Овочі та фрукти
pixabay
11 березня: повне утримання від їжі.
12 березня: хліб і вода.
13 березня: сира їжа без олії.
14 березня: повне утримання від їжі.
15 березня: сира їжа без олії.
16 березня: гаряча їжа з рослинним маслом.
17 березня: гаряча їжа з рослинним маслом + вино.
2 седмиця Великого посту: 18 – 24 березня
гаряча їжа
pixabay
18 березня: сира їжа без олії.
19 березня: гаряча їжа без олії.
20 березня: часом сира їжа без олії.
21 березня: гаряча їжа без олії.
22 березня: сира їжа без олії.
23 березня: гаряча їжа з маслом.
24 березня: гаряча їжа з маслом + вино.
3 седмиця Великого Посту: 25 – 31 березня
сира їжа
pixabay
25 березня: сира їжа без олії.
26 березня: гаряча їжа без олії.
27 березня: сира їжа без олії.
28 березня: гаряча їжа без олії.
29 березня: сира їжа без олії.
30 березня: гаряча їжа з маслом.
31 березня: гаряча їжа з маслом + вино.
4 седмиця Великого Посту: 1 – 7 квітня
1 квітня: дозволяється сира їжа без олії.
2 квітня: гаряча їжа без олії.
3 квітня: сира їжа без олії.
4 квітня: гаряча їжа без олії.
5 квітня: сира їжа без олії.
6 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.
7 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом + вино.
5 седмиця Великого посту: 8 – 14 квітня
8 квітня: сира їжа без олії.
9 квітня: гаряча їжа без олії.
10 квітня: сира їжа без олії.
11 квітня: гаряча їжа без олії.
12 квітня: сира їжа без олії.
13 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.
14 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом + вино.
6 седмиця Великого посту: 15 - 21 квітень
15 квітня: сира їжа без олії.
16 квітня: гаряча їжа без олії.
17 квітня: сира їжа без олії.
18 квітня: гаряча їжа без олії.
19 квітня: сира їжа без олії.
20 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.
21 квітня – Вербна неділя: гаряча їжа з рослинним маслом, вино, риба і морепродукти.
Страсна седмиця: 22 - 27 квітень
22 квітня: сира їжа без олії.
23 квітня: гаряча їжа без олії.
24 квітня сира їжа без олії.
25 квітня: гаряча їжа без олії.
26 квітня: повне утримання від їжі.
27 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.
28 квітня – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого Посту. Можна вживати будь-яку їжу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перед Великим постом пройшла Прощена неділя. В той день прийнято просити один в одного прощення, щоб в пост увійти з чистою душею.
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