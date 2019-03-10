Великий піст-2019: календар харчування по днях

У понеділок, 11 березня розпочинається Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.

У ці дні потрібно дотримуватися певного раціону і відмовитися від багатьох продуктів. OBOZREVATEL розібрався, які існують заборони, а також, як виглядає календар харчування Великого посту на цей період.

великий піст колаж

До 27 квітня у жодному випадку не можна вживати м'ясо, молоко і яйця, сіль, перець і приправи. Ці продукти варто замінити баклажанами, сочевицею, бобами. Дозволяється вживати овочі, фрукти, каші на воді.

1 седмиця Великого посту: 11 – 17 березня – "Федорів тиждень"

Овочі та фрукти pixabay

11 березня: повне утримання від їжі.

12 березня: хліб і вода.

13 березня: сира їжа без олії.

14 березня: повне утримання від їжі.

15 березня: сира їжа без олії.

16 березня: гаряча їжа з рослинним маслом.

17 березня: гаряча їжа з рослинним маслом + вино.

2 седмиця Великого посту: 18 – 24 березня

гаряча їжа pixabay

18 березня: сира їжа без олії.

19 березня: гаряча їжа без олії.

20 березня: часом сира їжа без олії.

21 березня: гаряча їжа без олії.

22 березня: сира їжа без олії.

23 березня: гаряча їжа з маслом.

24 березня: гаряча їжа з маслом + вино.

3 седмиця Великого Посту: 25 – 31 березня

сира їжа pixabay

25 березня: сира їжа без олії.

26 березня: гаряча їжа без олії.

27 березня: сира їжа без олії.

28 березня: гаряча їжа без олії.

29 березня: сира їжа без олії.

30 березня: гаряча їжа з маслом.

31 березня: гаряча їжа з маслом + вино.

4 седмиця Великого Посту: 1 – 7 квітня

1 квітня: дозволяється сира їжа без олії.

2 квітня: гаряча їжа без олії.

3 квітня: сира їжа без олії.

4 квітня: гаряча їжа без олії.

5 квітня: сира їжа без олії.

6 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.

7 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом + вино.

5 седмиця Великого посту: 8 – 14 квітня

8 квітня: сира їжа без олії.

9 квітня: гаряча їжа без олії.

10 квітня: сира їжа без олії.

11 квітня: гаряча їжа без олії.

12 квітня: сира їжа без олії.

13 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.

14 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом + вино.

6 седмиця Великого посту: 15 - 21 квітень

15 квітня: сира їжа без олії.

16 квітня: гаряча їжа без олії.

17 квітня: сира їжа без олії.

18 квітня: гаряча їжа без олії.

19 квітня: сира їжа без олії.

20 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.

21 квітня – Вербна неділя: гаряча їжа з рослинним маслом, вино, риба і морепродукти.

Страсна седмиця: 22 - 27 квітень

22 квітня: сира їжа без олії.

23 квітня: гаряча їжа без олії.

24 квітня сира їжа без олії.

25 квітня: гаряча їжа без олії.

26 квітня: повне утримання від їжі.

27 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.

28 квітня – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого Посту. Можна вживати будь-яку їжу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед Великим постом пройшла Прощена неділя. В той день прийнято просити один в одного прощення, щоб в пост увійти з чистою душею.

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