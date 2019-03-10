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Великий піст-2019: календар харчування по днях

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У понеділок, 11 березня розпочинається Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.

У ці дні потрібно дотримуватися певного раціону і відмовитися від багатьох продуктів. OBOZREVATEL розібрався, які існують заборони, а також, як виглядає календар харчування Великого посту на цей період.

великий піст

великий піст

колаж

До 27 квітня у жодному випадку не можна вживати м'ясо, молоко і яйця, сіль, перець і приправи. Ці продукти варто замінити баклажанами, сочевицею, бобами. Дозволяється вживати овочі, фрукти, каші на воді.

1 седмиця Великого посту: 11 – 17 березня – "Федорів тиждень"

Овочі та фрукти

Овочі та фрукти

pixabay

  • 11 березня: повне утримання від їжі.

  • 12 березня: хліб і вода.

  • 13 березня: сира їжа без олії.

  • 14 березня: повне утримання від їжі.

  • 15 березня: сира їжа без олії.

  • 16 березня: гаряча їжа з рослинним маслом.

  • 17 березня: гаряча їжа з рослинним маслом + вино.

2 седмиця Великого посту: 18 – 24 березня

гаряча їжа

гаряча їжа

pixabay

  • 18 березня: сира їжа без олії.

  • 19 березня: гаряча їжа без олії.

  • 20 березня: часом сира їжа без олії.

  • 21 березня: гаряча їжа без олії.

  • 22 березня: сира їжа без олії.

  • 23 березня: гаряча їжа з маслом.

  • 24 березня: гаряча їжа з маслом + вино.

3 седмиця Великого Посту: 25 – 31 березня

сира їжа

сира їжа

pixabay

  • 25 березня: сира їжа без олії.

  • 26 березня: гаряча їжа без олії.

  • 27 березня: сира їжа без олії.

  • 28 березня: гаряча їжа без олії.

  • 29 березня: сира їжа без олії.

  • 30 березня: гаряча їжа з маслом.

  • 31 березня: гаряча їжа з маслом + вино.

4 седмиця Великого Посту: 1 – 7 квітня

  • 1 квітня: дозволяється сира їжа без олії.

  • 2 квітня: гаряча їжа без олії.

  • 3 квітня: сира їжа без олії.

  • 4 квітня: гаряча їжа без олії.

  • 5 квітня: сира їжа без олії.

  • 6 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.

  • 7 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом + вино.

5 седмиця Великого посту: 8 – 14 квітня

  • 8 квітня: сира їжа без олії.

  • 9 квітня: гаряча їжа без олії.

  • 10 квітня: сира їжа без олії.

  • 11 квітня: гаряча їжа без олії.

  • 12 квітня: сира їжа без олії.

  • 13 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.

  • 14 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом + вино.

6 седмиця Великого посту: 15 - 21 квітень

Великий піст-2019: календар харчування по днях

  • 15 квітня: сира їжа без олії.

  • 16 квітня: гаряча їжа без олії.

  • 17 квітня: сира їжа без олії.

  • 18 квітня: гаряча їжа без олії.

  • 19 квітня: сира їжа без олії.

  • 20 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.

  • 21 квітня – Вербна неділя: гаряча їжа з рослинним маслом, вино, риба і морепродукти.

Страсна седмиця: 22 - 27 квітень

  • 22 квітня: сира їжа без олії.

  • 23 квітня: гаряча їжа без олії.

  • 24 квітня сира їжа без олії.

  • 25 квітня: гаряча їжа без олії.

  • 26 квітня: повне утримання від їжі.

  • 27 квітня: гаряча їжа з рослинним маслом.

  • 28 квітня – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого Посту. Можна вживати будь-яку їжу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед Великим постом пройшла Прощена неділя. В той день прийнято просити один в одного прощення, щоб в пост увійти з чистою душею.

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Місце
Україна
Теги
Великий постсвято
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