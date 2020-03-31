У неділю, 19 квітня 2020 року православні в Україні відзначатимуть велике свято – Великдень, або Воскресіння Христове. Великдень є найдавнішим і найважливішим святом у християнстві, якому налічується більше двох тисяч років.

Оскільки Великдень є офіційним державним святом в Україні, наступний день після нього, понеділок 20 квітня, теж буде вихідним. Про головні традиції Великодня, його історію, заборони, а також про те, як буде святкуватися Великдень 2020 в умовах карантину, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Великдень 2020: традиції свята Pixabay

Великдень, або Воскресіння Христове: історія свята

Більше 5 тисяч років тому Великдень відзначався як свято отелення худоби у племен іудеїв (Пасха). Згодом це свято пов'язували з початком збору врожаю, а ще пізніше на Пасху стали святкувати звільнення єврейського народу з єгипетського полону.

У християнстві ж святкування Великодня наповнилося іншим змістом – радістю воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, "переходу від смерті до життя, від землі до неба" – набуттям вічного життя завдяки вірі Спасителя.

Христове Воскресіння. Ангел відкриває Господню труну. Беньямін Герітч (бл. 1640) wikimedia.org

Як Бог звільнив євреїв від єгипетського рабства, так і християнин звільняється від рабства гріха за допомогою загибелі і воскресіння Спасителя. Таким чином старозавітна Пасха стала прообразом християнського Великодня.

Православна церква святкує Великдень 40 днів, західне християнство – 50 днів.

Вербна неділя

З Великоднем пов'язано чимало традицій. Так, один з провісників прийдешнього Воскресіння Христового – Вербна неділя. У 2020 році вона припадає на 12 квітня.

Один з провісників наближається Пасхи – Вербну неділю Pixabay

Цього дня згадують, як Ісус в'їжджав до Єрусалима на віслюку, а люди встеляли перед ним дорогу пальмовим листям. Свято ще називають Пальмовою неділею.

Страсний тиждень перед Великоднем

Після Вербної неділі настає Страсний тиждень. Він асоціюється з періодом, коли Христос наближався до своєї смерті на хресті. У Страсний тиждень віруючі намагаються дотримуватися найсуворішого посту. Кожен день тижня має своє значення, прикмети і заборони.

Чистий четвер

Чистий четвер, або Великий четвер, 2020 року відзначається 16 квітня. Це один з головних днів Страсного тижня. У Чистий четвер християни згадують Таємну Вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами, на якій Спаситель встановив таїнство Євхаристії і здійснив омивання ніг учнів, а також молитву Сина Божого в Гетсиманському саду і зраду Іуди.

Чистий четвер – один з головних днів Страсного тижня Pixabay

Цього дня не можна пекти паски, фарбувати яйця і готувати інші частування на Великдень, поки не завершено прибирання в домі. Починаючи з цього дня і до самого Великодня не можна віддавати з дому нічого цінного, а також позичати гроші. Не можна порушувати піст.

Страсна п'ятниця

Страсна п'ятниця є найбільш скорботним днем у році для православних християн. Це остання п'ятниця Великого посту, яка присвячена пам'яті про страждання Ісуса Христа, розіп'ятого цього дня. У 2020 році Страсну п'ятницю відзначають 17 квітня.

У Страсну п'ятницю категорично не можна працювати вдома, прати, шити, різати – це вважається великим гріхом. Всі приготування до Великодня і будь-які побутові задачі необхідно відкласти на наступний день. Також цього дня не можна нічого садити, інакше не буде врожаю. Зате можна посіяти трохи зелені.

У Страсну п'ятницю категорично не можна працювати Pixabay

Великдень 2020: традиції свята

До Воскресіння Христового прийнято готувати обрядові пасхальні страви: фарбувати писанки і пекти паски. Відзначимо, що церква не забороняє фарбувати великодні яйця в будь-який колір, але наклейки та інший декор рекомендує вибирати з обережністю, уникаючи зображень Христа, Богородиці та інших святих. Що ж стосується пасок, вони мають бути пишними й урочистими.

Пасхальна Служба Божа триває всю ніч. Опівночі настає її урочистий момент, коли священик промовляє "Христос воскрес!", а всі присутні відповідають "Воістину воскрес!".

Великдень 2020: Служба Божа триває всю ніч Pixabay

Після служби на Великдень рано вранці починають освячувати паски, яйця, м'ясо, рибу, масло, ковбаси та інші святкові страви, які віруючі приносять у гарних кошиках, прикрашених рушниками й свічками. Потім люди розходяться по домівках і "розговляються".

За святковим столом, який рекомендовано накривати пишно й різноманітно, у Великдень прийнято збиратися всією сім'єю.

Першими, як відомо, потрібно їсти крашанки. Потім всі мають взяти по шматочку паски, після чого можна їсти й інші страви.

Великдень 2020: традиції Pixabay

Раніше після святкового застілля на Великдень молодь вирушала під церкву і влаштовувала великодні забави з веснянками, іграми, хороводами, радіючи святу й весні. Але в наш час також вважається, що в світле свято Великодня обов'язково всі повинні веселитися. А хто буде сумувати, тому загрожує невдалий рік.

Великдень 2020: що не можна робити

– На Великдень не можна освячувати алкоголь у церкві. І хоча пити його за великоднім столом можна, але робити це потрібно в міру. В іншому випадку краще відмовитися від спиртного.

– На Великдень не можна працювати і виконувати хатню роботу. У Світле Воскресіння Христове потрібно відпочивати від мирської суєти і турбот. У той же час церква не забороняє перебувати на робочому місці тим, хто з різних обставин не може взяти вихідний на Великдень.

Великдень 2020: традиції Pixabay

– Не варто відвідувати могили рідних на Великдень. У Світле Воскресіння Господнє потрібно радіти, а поїздку на кладовище краще перенести на Радоницю – день, коли церква за традицією поминає покійних.

– Після Великодня не можна викидати те, що освячене в храмі, наприклад, шкаралупу від освячених яєць або залишки пасок. Їх можна спалити, закопати або згодувати тваринам.

– Під час Світлої седмиці не можна вінчатися.

Великдень 2020: що не можна робити Pixabay

– У суботу перед Великоднем по можливості краще відкласти всі справи і побути на Літургії вранці.

– На Великдень заборонені розваги у вигляді полювання й риболовлі.

– Не можна ворожити на Великдень, як і взагалі в принципі. Церква вважає, що це неповага до волі Божої і зневага до тієї свободи, якою Господь наділив кожну людину. Навіть жартівливе ворожіння може змусити несвідомо виконувати цю "програму".

Великдень 2020: як правильно святкувати Pixabay

Народні прикмети на Великдень

– Чим багатше стіл, тим кращим і вдалішим буде рік у сім'ї.

– Якщо загадати бажання на освячене яблуко і з'їсти його, – воно збудеться.

– Щоб водилися гроші, потрібно згодувати залишки святкової їжі птахам.

– Не можна викидати сміття після заходу сонця перед Великоднем – інакше викинеш удачу.

– Роздаючи паски і писанки нужденним, можна привернути багатство до себе.

Великдень 2020: прикмети Pixabay

– Якщо жінка хоче завагітніти, їй потрібно поставити на великодній стіл додаткову тарілку з шматочком паски та писанкою, як частування для майбутнього малюка.

– Зачесалася брова в незаміжньої дівчини – до швидкого її весілля.

Великдень 2020: як будемо святкувати під час карантину в Україні

Як відомо, у зв'язку з продовженням карантину через поширення коронавірусу в Україні держава готує проект "Великдень удома".

"Великдень зазвичай збирає в церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і вже скоро презентуємо проект "Великдень удома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпом у церквах", – цитує президента України Володимира Зеленського його пресслужба.

Великдень 2020: як будемо святкувати під час карантину Pixabay

Тим часом Православна церква України готується святкувати Великдень у відповідних умовах.

"Служби в храмах будуть відбуватися без присутності людей. Буде священик або кілька священиків, відповідно до того, який буде дозвіл на кількість. Буде там один або кілька хористів. Все це може транслюватися, я не бачу жодної проблеми таким незвичайним способом провести Великдень" , – пояснив ректор Відкритого православного університету, протоієрей Георгій Коваленко в ефірі OBOZREVATEL.TV.

Протоієрей висловив упевненість, що до Великодня ПЦУ опублікує рекомендації священикам та вірянам – "будуть надані можливості і для спілкування, і для спільної молитви".

"Ми маємо небезпеку і будемо відповідно до неї діяти. Як казав Господь – не людина для суботи, а субота для людини. Тобто, ми знайдемо той формат, у якому ми відсвяткуємо Великдень як найвеличніший і найулюбленіший день для всіх православних українців", – сказав він.

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