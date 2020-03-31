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31 березня • оновлено в 19:43
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Великдень 2020 в Україні у карантин: які традиції і що тепер суворо заборонено робити

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У неділю, 19 квітня 2020 року православні в Україні відзначатимуть велике свято – Великдень, або Воскресіння Христове. Великдень є найдавнішим і найважливішим святом у християнстві, якому налічується більше двох тисяч років.

Оскільки Великдень є офіційним державним святом в Україні, наступний день після нього, понеділок 20 квітня, теж буде вихідним. Про головні традиції Великодня, його історію, заборони, а також про те, як буде святкуватися Великдень 2020 в умовах карантину, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Великдень 2020: традиції свята

Великдень 2020: традиції свята

Pixabay

Великдень, або Воскресіння Христове: історія свята

Більше 5 тисяч років тому Великдень відзначався як свято отелення худоби у племен іудеїв (Пасха). Згодом це свято пов'язували з початком збору врожаю, а ще пізніше на Пасху стали святкувати звільнення єврейського народу з єгипетського полону.

У християнстві ж святкування Великодня наповнилося іншим змістом – радістю воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, "переходу від смерті до життя, від землі до неба" – набуттям вічного життя завдяки вірі Спасителя.

Христове Воскресіння. Ангел відкриває Господню труну. Беньямін Герітч (бл. 1640)

Христове Воскресіння. Ангел відкриває Господню труну. Беньямін Герітч (бл. 1640)

wikimedia.org

Як Бог звільнив євреїв від єгипетського рабства, так і християнин звільняється від рабства гріха за допомогою загибелі і воскресіння Спасителя. Таким чином старозавітна Пасха стала прообразом християнського Великодня.

Православна церква святкує Великдень 40 днів, західне християнство – 50 днів.

Вербна неділя

З Великоднем пов'язано чимало традицій. Так, один з провісників прийдешнього Воскресіння Христового – Вербна неділя. У 2020 році вона припадає на 12 квітня.

Один з провісників наближається Пасхи – Вербну неділю

Один з провісників наближається Пасхи – Вербну неділю

Pixabay

Цього дня згадують, як Ісус в'їжджав до Єрусалима на віслюку, а люди встеляли перед ним дорогу пальмовим листям. Свято ще називають Пальмовою неділею.

Страсний тиждень перед Великоднем

Після Вербної неділі настає Страсний тиждень. Він асоціюється з періодом, коли Христос наближався до своєї смерті на хресті. У Страсний тиждень віруючі намагаються дотримуватися найсуворішого посту. Кожен день тижня має своє значення, прикмети і заборони.

Чистий четвер

Чистий четвер, або Великий четвер, 2020 року відзначається 16 квітня. Це один з головних днів Страсного тижня. У Чистий четвер християни згадують Таємну Вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами, на якій Спаситель встановив таїнство Євхаристії і здійснив омивання ніг учнів, а також молитву Сина Божого в Гетсиманському саду і зраду Іуди.

Чистий четвер – один з головних днів Страсного тижня

Чистий четвер – один з головних днів Страсного тижня

Pixabay

Цього дня не можна пекти паски, фарбувати яйця і готувати інші частування на Великдень, поки не завершено прибирання в домі. Починаючи з цього дня і до самого Великодня не можна віддавати з дому нічого цінного, а також позичати гроші. Не можна порушувати піст.

Страсна п'ятниця

Страсна п'ятниця є найбільш скорботним днем у році для православних християн. Це остання п'ятниця Великого посту, яка присвячена пам'яті про страждання Ісуса Христа, розіп'ятого цього дня. У 2020 році Страсну п'ятницю відзначають 17 квітня.

У Страсну п'ятницю категорично не можна працювати вдома, прати, шити, різати – це вважається великим гріхом. Всі приготування до Великодня і будь-які побутові задачі необхідно відкласти на наступний день. Також цього дня не можна нічого садити, інакше не буде врожаю. Зате можна посіяти трохи зелені.

У Страсну п'ятницю категорично не можна працювати

У Страсну п'ятницю категорично не можна працювати

Pixabay

Великдень 2020: традиції свята

До Воскресіння Христового прийнято готувати обрядові пасхальні страви: фарбувати писанки і пекти паски. Відзначимо, що церква не забороняє фарбувати великодні яйця в будь-який колір, але наклейки та інший декор рекомендує вибирати з обережністю, уникаючи зображень Христа, Богородиці та інших святих. Що ж стосується пасок, вони мають бути пишними й урочистими.

Пасхальна Служба Божа триває всю ніч. Опівночі настає її урочистий момент, коли священик промовляє "Христос воскрес!", а всі присутні відповідають "Воістину воскрес!".

Великдень 2020: Служба Божа триває всю ніч

Великдень 2020: Служба Божа триває всю ніч

Pixabay

Після служби на Великдень рано вранці починають освячувати паски, яйця, м'ясо, рибу, масло, ковбаси та інші святкові страви, які віруючі приносять у гарних кошиках, прикрашених рушниками й свічками. Потім люди розходяться по домівках і "розговляються".

За святковим столом, який рекомендовано накривати пишно й різноманітно, у Великдень прийнято збиратися всією сім'єю.

Першими, як відомо, потрібно їсти крашанки. Потім всі мають взяти по шматочку паски, після чого можна їсти й інші страви.

Великдень 2020: традиції

Великдень 2020: традиції

Pixabay

Раніше після святкового застілля на Великдень молодь вирушала під церкву і влаштовувала великодні забави з веснянками, іграми, хороводами, радіючи святу й весні. Але в наш час також вважається, що в світле свято Великодня обов'язково всі повинні веселитися. А хто буде сумувати, тому загрожує невдалий рік.

Великдень 2020: що не можна робити

– На Великдень не можна освячувати алкоголь у церкві. І хоча пити його за великоднім столом можна, але робити це потрібно в міру. В іншому випадку краще відмовитися від спиртного.

– На Великдень не можна працювати і виконувати хатню роботу. У Світле Воскресіння Христове потрібно відпочивати від мирської суєти і турбот. У той же час церква не забороняє перебувати на робочому місці тим, хто з різних обставин не може взяти вихідний на Великдень.

Великдень 2020: традиції

Великдень 2020: традиції

Pixabay

– Не варто відвідувати могили рідних на Великдень. У Світле Воскресіння Господнє потрібно радіти, а поїздку на кладовище краще перенести на Радоницю – день, коли церква за традицією поминає покійних.

– Після Великодня не можна викидати те, що освячене в храмі, наприклад, шкаралупу від освячених яєць або залишки пасок. Їх можна спалити, закопати або згодувати тваринам.

– Під час Світлої седмиці не можна вінчатися.

Великдень 2020: що не можна робити

Великдень 2020: що не можна робити

Pixabay

– У суботу перед Великоднем по можливості краще відкласти всі справи і побути на Літургії вранці.

– На Великдень заборонені розваги у вигляді полювання й риболовлі.

– Не можна ворожити на Великдень, як і взагалі в принципі. Церква вважає, що це неповага до волі Божої і зневага до тієї свободи, якою Господь наділив кожну людину. Навіть жартівливе ворожіння може змусити несвідомо виконувати цю "програму".

Великдень 2020: як правильно святкувати

Великдень 2020: як правильно святкувати

Pixabay

Народні прикмети на Великдень

– Чим багатше стіл, тим кращим і вдалішим буде рік у сім'ї.

– Якщо загадати бажання на освячене яблуко і з'їсти його, – воно збудеться.

– Щоб водилися гроші, потрібно згодувати залишки святкової їжі птахам.

– Не можна викидати сміття після заходу сонця перед Великоднем – інакше викинеш удачу.

– Роздаючи паски і писанки нужденним, можна привернути багатство до себе.

Великдень 2020: прикмети

Великдень 2020: прикмети

Pixabay

– Якщо жінка хоче завагітніти, їй потрібно поставити на великодній стіл додаткову тарілку з шматочком паски та писанкою, як частування для майбутнього малюка.

– Зачесалася брова в незаміжньої дівчини – до швидкого її весілля.

Великдень 2020: як будемо святкувати під час карантину в Україні

Як відомо, у зв'язку з продовженням карантину через поширення коронавірусу в Україні держава готує проект "Великдень удома".

"Великдень зазвичай збирає в церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і вже скоро презентуємо проект "Великдень удома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпом у церквах", – цитує президента України Володимира Зеленського його пресслужба.

Великдень 2020: як будемо святкувати під час карантину

Великдень 2020: як будемо святкувати під час карантину

Pixabay

Тим часом Православна церква України готується святкувати Великдень у відповідних умовах.

"Служби в храмах будуть відбуватися без присутності людей. Буде священик або кілька священиків, відповідно до того, який буде дозвіл на кількість. Буде там один або кілька хористів. Все це може транслюватися, я не бачу жодної проблеми таким незвичайним способом провести Великдень" , – пояснив ректор Відкритого православного університету, протоієрей Георгій Коваленко в ефірі OBOZREVATEL.TV.

Протоієрей висловив упевненість, що до Великодня ПЦУ опублікує рекомендації священикам та вірянам – "будуть надані можливості і для спілкування, і для спільної молитви".

"Ми маємо небезпеку і будемо відповідно до неї діяти. Як казав Господь – не людина для суботи, а субота для людини. Тобто, ми знайдемо той формат, у якому ми відсвяткуємо Великдень як найвеличніший і найулюбленіший день для всіх православних українців", – сказав він.

Читайте також в OBOZREVATEL: Великдень 2020 в Україні: як спекти смачну паску в домашніх умовах.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
свята Великдень
Місце
Україна
Теги
Православна церква України заборона свято карантин релігія церква пост Великий піст великодній стіл традиции
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