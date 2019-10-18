"Вбивають планету!" У Великобританії почали бити на сполох через Хеллоуїн

Дослідження показують, що костюми та аксесуари для Хеллоуїна, що продаються великими магазинами, містять еквівалент 83 мільйонів пластикових пляшок.

Як повідомив Daily Mail, дослідження 324 ліній одягу, проданих 19 роздрібними торговцями, показало, що 83% матеріалу в костюмах - це пластик на масляній основі. Як показали дослідження екологічної благодійної організації Hubbub і природної благодійної організації The Fairyland Trust, моторошні костюми додадуть до 2000 тонн пластикових відходів у Великобританії в цьому році.

Замість цього групи заохочують сім'ї створювати свої власні вбрання, переробляючи вже наявні у них речі.

Вони також закликають виробників і роздрібних продавців переосмислити асортимент продукції для сезонних свят, а також для поліпшення і послідовного маркування, щоб допомогти клієнтам вибрати екологічно чисті варіанти.

Найбільш поширеним пластиковим полімером, виявленим в зразках одягу, був поліестер, що становить 69 відсотків від загальної кількості всіх матеріалів.

Кріс Роуз з The Fairyland Trust сказав: "Тепер найстрашніше в Хеллоуїн - це пластик. Щороку купується все більше костюмів, так як число людей, що беруть участь в Хеллоуїн, збільшується".

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