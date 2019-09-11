Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день

У середу, 11 вересня, православні християни вшановують пам'ять про мученицьку смерть пророка Іоанна – Усікновення глави святого пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. У народі свято називається Головосік.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що не можна робити цей день.

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Строго заборонено їсти м'ясні та молочні продукти, а також рибу, оскільки не слід уподібнюватися Іроду, котрий бенкетував в день смерті пророка.

У день Усікновення глави Іоанна Предтечі не рекомендується брати в руки гострі і ріжучі предмети, в тому числі ножі і ножиці.

Небажано подавати їжу на круглих тарілках і готувати страви круглої форми. Все це асоціюється зі стратою Предтечі.

У це свято не можна співати, танцювати і вживати алкоголь, особливо це стосується червоного вина.

Не можна лаятися, лихословити, бажати один одному зла, відзначати дні народження та весілля, а також відмовляти нужденним в милостині.

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