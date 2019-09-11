Головна Новини
11 вересня • оновлено в 11:29
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день

2.9т Читати матеріал російською

У середу, 11 вересня, православні християни вшановують пам'ять про мученицьку смерть пророка Іоанна – Усікновення глави святого пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. У народі свято називається Головосік.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що не можна робити цей день.

Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день
Новини
Названо найбільш модний колір 2020 року

  • Строго заборонено їсти м'ясні та молочні продукти, а також рибу, оскільки не слід уподібнюватися Іроду, котрий бенкетував в день смерті пророка.

  • У день Усікновення глави Іоанна Предтечі не рекомендується брати в руки гострі і ріжучі предмети, в тому числі ножі і ножиці.

Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день

  • Небажано подавати їжу на круглих тарілках і готувати страви круглої форми. Все це асоціюється зі стратою Предтечі.

  • У це свято не можна співати, танцювати і вживати алкоголь, особливо це стосується червоного вина.

  • Не можна лаятися, лихословити, бажати один одному зла, відзначати дні народження та весілля, а також відмовляти нужденним в милостині.

Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL повідомляв прогноз погоди на вересень-2019, а також підготував детальний гороскоп на вересень для кожного з знаків Зодіаку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel