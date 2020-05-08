Україна 8 травня відзначає День пам'яті та примирення: у чому суть

У п'ятницю, 8 травня, в Україні, як і в багатьох інших країнах Європи, відзначається День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом і присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Так, саме 8 травня є річницею капітуляції нацистської Німеччини. 2015 року День пам'яті був встановлений як державне свято в Україні. OBOZREVATEL пропонує згадати історію цього дня і дізнатися, у чому суть свята.

День пам'яті та примирення присвячений пам'яті жертв Другої світової війни uinp.gov.ua

День пам'яті та примирення 8 травня: історія свята

8 травня 1945 року в Берліні Антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила "Акт про беззастережну капітуляцію" нацистської Німеччини. Напередодні, 7 травня, акт підписав начальник оперативного управління Верховного головнокомандування армійських сил Німеччини (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль.

З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США відбулися урочисті заходи, присвячені перемозі над нацизмом.

22 листопада 2004 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН до 60-річчя закінчення Другої світової війни 8 й 9 травня були проголошені Днями пам'яті та примирення, присвяченими пам'яті жертв цієї війни.

Акт про капітуляцію Німеччини ourdocuments.gov

Більшість країн світу святкують День перемоги над нацизмом 8 травня (офіційна назва свята – "День перемоги в Європі"), а країни колишнього СРСР – у більшості випадків днем пізніше, 9 травня.

В Україні 9 травня також відзначається, але вже не з таким розмахом, як раніше. Повна назва – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Від формулювання День перемоги у Великій вітчизняній війні в країні запропоновано відмовитися.

День пам'яті та примирення в Україні: у чому суть свята

Жертвою Другої світової війни став кожен п'ятий українець. Військові втрати України становили 2,5 мільйона осіб, ще 5,5 мільйона осіб загиблих – військовополонені і мирне населення. Від кількості загальних втрат СРСР це становить 40-44%.

9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", у результаті чого День пам'яті було встановлено як державне свято.

Друга світова війна забрала життя кожного п'ятого українця 5.ua

Так Україна почала нову традицію святкування 8 й 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення. Цей день встановлений для "поваги подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, висловлювання поваги всім борцям проти нацизму, увічнення пам'яті про загиблих".

Символом Дня пам'яті та примирення є червоний мак. Його графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку, зображено квітку, з іншого, – кривавий слід від кулі.

Від георгіївської стрічки та іншої радянської символіки під час вшанування пам'яті загиблих рекомендується відмовитися.

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