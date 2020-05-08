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Україна 8 травня відзначає День пам'яті та примирення: у чому суть

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У п'ятницю, 8 травня, в Україні, як і в багатьох інших країнах Європи, відзначається День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом і присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Так, саме 8 травня є річницею капітуляції нацистської Німеччини. 2015 року День пам'яті був встановлений як державне свято в Україні. OBOZREVATEL пропонує згадати історію цього дня і дізнатися, у чому суть свята.

День пам'яті та примирення присвячений пам'яті жертв Другої світової війни

День пам'яті та примирення присвячений пам'яті жертв Другої світової війни

uinp.gov.ua

День пам'яті та примирення 8 травня: історія свята

8 травня 1945 року в Берліні Антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила "Акт про беззастережну капітуляцію" нацистської Німеччини. Напередодні, 7 травня, акт підписав начальник оперативного управління Верховного головнокомандування армійських сил Німеччини (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль.

З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США відбулися урочисті заходи, присвячені перемозі над нацизмом.

22 листопада 2004 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН до 60-річчя закінчення Другої світової війни 8 й 9 травня були проголошені Днями пам'яті та примирення, присвяченими пам'яті жертв цієї війни.

Акт про капітуляцію Німеччини

Акт про капітуляцію Німеччини

ourdocuments.gov

Більшість країн світу святкують День перемоги над нацизмом 8 травня (офіційна назва свята – "День перемоги в Європі"), а країни колишнього СРСР – у більшості випадків днем пізніше, 9 травня.

В Україні 9 травня також відзначається, але вже не з таким розмахом, як раніше. Повна назва – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Від формулювання День перемоги у Великій вітчизняній війні в країні запропоновано відмовитися.

День пам'яті та примирення в Україні: у чому суть свята

Жертвою Другої світової війни став кожен п'ятий українець. Військові втрати України становили 2,5 мільйона осіб, ще 5,5 мільйона осіб загиблих – військовополонені і мирне населення. Від кількості загальних втрат СРСР це становить 40-44%.

9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", у результаті чого День пам'яті було встановлено як державне свято.

Друга світова війна забрала життя кожного п'ятого українця

Друга світова війна забрала життя кожного п'ятого українця

5.ua

Так Україна почала нову традицію святкування 8 й 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення. Цей день встановлений для "поваги подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, висловлювання поваги всім борцям проти нацизму, увічнення пам'яті про загиблих".

Символом Дня пам'яті та примирення є червоний мак. Його графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку, зображено квітку, з іншого, – кривавий слід від кулі.

Від георгіївської стрічки та іншої радянської символіки під час вшанування пам'яті загиблих рекомендується відмовитися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, за що Сталін Голодомором нищив мільйони українців.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
День пам'яті і примирення Друга світова війна свята
Місце
Україна
Теги
Історія свято війна
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La Leo
La Leo
В Путиностане ко дню Побесия удешевили в два раза "Боярышник" - немытые в экстазе. ))
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Wick John
Wick John
La Leo, на урине боярышник всегда в наличии, ведь укро свиньи жрут дерьмо и запивают боярышником
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Белый господин
Белый господин
Воевали украинцы в составе одного союза, а праздновать Победу бегут в другой. Кто вы после этого?
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Wick John
Wick John
La Leo, пи.дар скачи на майД.АУН там бесплатно укро пи.даров и шл.юх в опу имеют
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La Leo
La Leo
Белый господин, адепт, беги боярки повтори, на фанерный рейхстаг попрыгай
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Iva Vit
Iva Vit
В бывшем городе герое Киеве, в этот день обязаны пройти под феkaльнoe шествия, маршрутом пленных фaшистов...с поднятыми руками!
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1
Lady свята

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