Церковний календар: релігійні свята в листопаді 2019

У листопаді 2019 року православні віруючі відзначатимуть чимало важливих церковних свят.
OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, чию пам'ять шануватиме церква цього місяця, а також, в які дні слід дотримуватися посту.
Православні свята у листопаді 2019 року – церковний календар, коли відзначати:
1 листопада – Св. Прав. Іоанна, Кронштадського чудотворця.
2 листопада – Дмитріївська поминальна субота.
4 листопада – Святкування Казанської ікони Божої Матері.
Казанська ікона Божої Матері
вікіпедія
5 листопада
– Апостола Якова, брата Господнього. Прп. Єлисея Лаврішевського.
6 листопада – Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".
8 листопада – Дмитра Солунського.
21 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
22 листопада – Ікони Божої Матері "Скоропослушниця".
Ікона Божої Матері "Скоропослушниця"
"Православ'я"
25 листопада
– Ікони Божої Матері "Милостива".
26 листопада – День пам'яті святителя Іоанна Златоуста.
27 листопада – Апостола Філіпа, Заговини на Різдвяний піст.
28 листопада – Початок Різдвяного посту.
29 листопада – Апостола і євангеліста Матвія.
Пости в жовтні 2019 року:
Різдво
pexels.com
З 28 листопада до 6 січня 2020 року – Різдвяний піст, встановлений для того, щоб принести Господу вдячну жертву за зібрані земні плоди й приготуватися до благодатного єднання з народженим Спасителем.
Це останній багатоденний піст у році. У ці дні варто відмовитися від таких продуктів, як м'ясо, яйця, молоко. В деякі дні – від риби і рослинної олії.
У минулому році OBOZREVATEL повідомляв, що не можна робити на Різдвяний піст і які існують винятки.
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