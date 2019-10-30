Церковний календар: релігійні свята в листопаді 2019

У листопаді 2019 року православні віруючі відзначатимуть чимало важливих церковних свят.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, чию пам'ять шануватиме церква цього місяця, а також, в які дні слід дотримуватися посту.

Православні свята у листопаді 2019 року – церковний календар, коли відзначати:

1 листопада – Св. Прав. Іоанна, Кронштадського чудотворця.

2 листопада – Дмитріївська поминальна субота.

4 листопада – Святкування Казанської ікони Божої Матері.

Казанська ікона Божої Матері вікіпедія

5 листопада – Апостола Якова, брата Господнього. Прп. Єлисея Лаврішевського.

6 листопада – Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

8 листопада – Дмитра Солунського.

21 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

22 листопада – Ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця" "Православ'я"

25 листопада – Ікони Божої Матері "Милостива".

26 листопада – День пам'яті святителя Іоанна Златоуста.

27 листопада – Апостола Філіпа, Заговини на Різдвяний піст.

28 листопада – Початок Різдвяного посту.

29 листопада – Апостола і євангеліста Матвія.

Пости в жовтні 2019 року:

Різдво pexels.com

З 28 листопада до 6 січня 2020 року – Різдвяний піст, встановлений для того, щоб принести Господу вдячну жертву за зібрані земні плоди й приготуватися до благодатного єднання з народженим Спасителем.

Це останній багатоденний піст у році. У ці дні варто відмовитися від таких продуктів, як м'ясо, яйця, молоко. В деякі дні – від риби і рослинної олії.

У минулому році OBOZREVATEL повідомляв, що не можна робити на Різдвяний піст і які існують винятки.

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