Церковний календар: релігійні свята у серпні 2019-го

Останній місяць літа, окрім низки професійних дат, буде насичений релігійними святами.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про святих, чию пам'ять вшановуватиме церква у серпні 2019 року, а також про традиції, яких дотримуються у народі в такі святкові дні.

2 серпня – День пророка Іллі

День Іллі відзначають 2 серпня

У п'ятницю, 2 серпня, православна церква буде вшановувати пам'ять старозавітного пророка Іллі. У Старому та Новому Заповітах його ім'я трапляється в описах різних чудес. Так, відомо, що після молитви Іллі припинилися дощі і почався голод, а через три роки знову, за його ж молитвою, наставали дощі. Крім того, Ілля зцілював хворих, допомагав нужденним і злиденним.

Біблійні легенди також говорять про те, що Ілля зводив вогонь із неба, щоб карати грішників та воскрешати людей.

У народі вірили, що 2 серпня Ілля охолоджує водойми, відтак закінчується літній і починається осінній сезон. Після цього дня було заборонено купатися.

4 серпня – День пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини

Марію Магдалину вважають покровителькою перукарів і фармацевтів

У неділю, 4 серпня, церква буде вшановувати пам'ять Святої Марії Магдалини. У Євангелії написано, що саме вона, не дивлячись ні на що, до останнього йшла за Ісусом Христом. Так, була поряд, коли Христос ішов із проповідями через міста і села Юдеї та Галілеї. Не лишила вона його і на Голгофі у момент розп'яття. Коли всі учні розійшлися, Марія Магдалина разом із апостолом Іваном та Богородицею були біля Ісуса. Крім того, саме вона першою сповістила апостолам про Христове воскресіння.

У народі вважають, що Марія Магдалина допомагає перукарям та аптекарями, до неї звертаються із проханням позбутися від шкідливих звичок.

9 серпня – День цілителя Пантелеймона

На День Пантелеймона варто збирати цілющі трави

Святий Пантелеймон був цілителем й увірував у Христа, коли попросив його зцілити немовля, яке вкусила змія. Після цього зцілення Пантелеймон вирішив присвятити своє життя службі Богу та людям.

Святого Пантелеймона вважають цілителем та покровителем воїнів. У народі ж 9 серпня заведено збирати цілющі трави.

14 серпня – Медовий спас (Маковія)

14-го церква святкуватиме Перший Спас

У середу, 14 серпня, православна церква буде святкувати перший із трьох Спасів – Медовий, День пам'яті старозавітних мучеників Маккавеїв, Винесення Чесного Животворчого Хреста Господнього. Також цього дня починається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня.

На свято у церкві заведено освячувати мак, мед і воду.

19 серпня – Преображення Господнє

Преобораження Господнє і Другий Спас відзначають 19 серпня

У понеділок, 19 серпня, православні християни відзначатимуть Преображення Господнє, Яблучний (Другий) Спас. Свято Преображення Господнього відзначають у пам'ять події, яка відбувалася на горі Фавор. Так, відомо, що Ісус піднявся на вершину і там під час молитви його обличчя засяяло чарівним світлом, а одяг став білосніжним. Це трапилося рівно за 40 днів до його розп'яття. Так Ісус постав перед апостолами Петром, Іваном та Яковом, відкривши перед ними своє призначення.

Крім того, заведено вважати, що цього дня достигають фрукти, тому люди їх несуть освячувати до церкви.

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці

28 серпня – Перша Пречиста

У неділю, 28 серпня, православні християни відзначатимуть свято Успіння Пресвятої Богородиці. В народі цей день ще має назву Перша Пречиста. Це одне з дванадцяти найбільших церковних свят.

Відомо, що після вознесіння Христа, Божа Матір лишилася під наглядом Івана Богослова й увесь час проводила у молитві. А одного разу саме під час молитви їй явився архангел Гавриїл і сповістив, що невдовзі її земне життя закінчиться. Дізнавшись про це, Богородиця відправилася у Віфлеєм і перед Успінням була в оточенні апостолів. За душею Богородиці явився Господь, а після Успіння вона вознеслася на небо.

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