Троїцька поминальна субота 2020: що потрібно і що не можна робити в головний поминальний день

Троїцька поминальна субота здавна вважалася найбільш важливим і найбільш шанованим днем поминання. Інша її назва – Вселенська поминальна субота.

2020 року поминальна субота перед Трійцею доводиться на 6 червня. Цього дня церква здійснює загальне поминання покійних, віряни відвідують храми, а також кладовища, щоб прибрати на могилах померлих близьких. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції цього дня.

Троїцька поминальна субота 2020 року припадає на 6 червня mir24.tv

Історія Троїцької батьківської суботи

Традиція поминання бере свій початок з апостольських часів. Так, цього дня апостол Петро звертався до іудеїв зі словами про Воскреслого Ісуса: Бог воскресив Спасителя, пута смерті усунувши.

А в П'ятидесятницю святі апостоли, сповнившись Духа Святого, проповідували язичникам і іудеям. Дотримуючись такої традиції, церква здавна закликає всіх людей перед днем Святої Трійці здійснювати поминання всіх покійних, щоб очистити всі душі рятівною благодаттю Святого Духа.

Троїцька субота 2020: традиції

У православних храмах ввечері в п'ятницю перед батьківською суботою служиться Велика панахида. Заупокійну Божественну літургію служать уранці в суботу, а потім – загальну панахиду.

Традиції батьківської суботи перед Трійцею vestnik-belovo.ru

Цього дня віряни згадують померлих батьків у храмах, замовляють Сорокоуст і моляться за упокій душ у потойбічному світі. Після служби прийнято йти на кладовища, щоб прибрати на могилах близьких, прикрасити їх квітами і зеленню, а також провести ритуальну трапезу.

Якщо людина з якоїсь причини не встигла сходити на службу до храму, дозволяється помолитися вдома самостійно. Служителі церкви цілком допускають це, таке поминання не вважається гріхом.

Що не можна робити в Троїцьку батьківську суботу

За повір'ям, у батьківську суботу перед Трійцею забороняється працювати, прибирати і навіть мити посуд. Однак священнослужителі кажуть, що, якщо робота по дому не заважає відвідуванню служби в церкві, то нею цілком можна займатися.

Що дійсно не можна робити – це подавати в храмі записки про поминання самогубців, це великий гріх. Таких померлих не відспівують і не поминають у церквах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли відзначається Свята Трійця 2020 року і що не можна робити в свято.

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