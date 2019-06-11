Трійця 2019: кращі привітання та листівки

Трійця (Свята П'ятидесятниця, Зелені свята) у 2019 році відзначається 16 червня, завершуючи великодній цикл. У свято православні зазвичай ходять до церкви і прикрашають будинок зеленню.
Але цим не обмежуються: родичів і знайомих також вітають із великим днем. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з яскравими листівками, віршами і прозою до Трійці.
Трійця-2019 – привітання у віршах
art-shop.com
Хай Трійця Свята в любові єднає
Парафію нашу в єдину родину,
А мир, мов голубка над нами літає
Ми Богу несемо молитву уклінно:
За достойну громаду, що храм будувала.
Завжди і у всьому вам Бог допоможе,
Щоб довго й щасливо на світі ви жили,
Дітьми називала вас Матінка Божа.
Майстриням за прекрасне пошиття,
Що в храмі райськими квітками процвітає
Хай скрасить Господь долю і життя,
Здоров'я і натхнення посилає!
Трійця ікона
Тячів NEWS
***
Трійця славна вже пришла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров’я побажай
І мене не забувай!
Трійця-2019 – привітання в прозі
art-shop.com
Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб в душі завжди жила надія, щоб в серці було багато місця для щирої любові, щоб в житті все цвіло. Щастя, здоров'я, радості, добробуту й миру.
***
З Трійцею Святою вітаю. Побажати хочу чистої любові та ясних днів у житті. Нехай вас оточує доброта і тепло, нехай у серці завжди живе віра, а на душі таїться надія на краще. Мирного неба і міцного здоров'я.
Короткі смс-привітання
art-shop.com
Зелені свята наступають,
Дівчата м`яту вже збирають,
Берізки – наче наречені,
І липоньки вже теж зелені,
Квітчаймо, друзі, всі оселі,
Зробімо ці свята веселі!
***
Нехай Трійця до вас прийде,
Щастя з собою принесе,
Радість, мир, натхнення,
Удачу, любов, терпіння.
Трійця-2019 – яскраві листівки
Трійця листівка
http://gifq.ru
fresh-cards.ru
fresh-cards.ru
fresh-cards.ru
fresh-cards.ru
fresh-cards.ru
fresh-cards.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, католицька Трійця трохи відрізняється від православної. У 2019 вона відзначалася 9 червня. Католицькі священнослужителі вдягалися в білі шати і проводили богослужіння.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!