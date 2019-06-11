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/свята

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

16.4тЧитати матеріал російською

Трійця (Свята П'ятидесятниця, Зелені свята) у 2019 році відзначається 16 червня, завершуючи великодній цикл. У свято православні зазвичай ходять до церкви і прикрашають будинок зеленню.

Але цим не обмежуються: родичів і знайомих також вітають із великим днем. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з яскравими листівками, віршами і прозою до Трійці.

Трійця-2019 – привітання у віршах

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

art-shop.com

Хай Трійця Свята в любові єднає

Парафію нашу в єдину родину,

А мир, мов голубка над нами літає

Ми Богу несемо молитву уклінно:

За достойну громаду, що храм будувала.

Завжди і у всьому вам Бог допоможе,

Щоб довго й щасливо на світі ви жили,

Дітьми називала вас Матінка Божа.

Майстриням за прекрасне пошиття,

Що в храмі райськими квітками процвітає

Хай скрасить Господь долю і життя,

Здоров'я і натхнення посилає!

Трійця ікона

Трійця ікона

Тячів NEWS

***

Трійця славна вже пришла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

Трійця-2019 – привітання в прозі

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

art-shop.com

Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб в душі завжди жила надія, щоб в серці було багато місця для щирої любові, щоб в житті все цвіло. Щастя, здоров'я, радості, добробуту й миру.

***

З Трійцею Святою вітаю. Побажати хочу чистої любові та ясних днів у житті. Нехай вас оточує доброта і тепло, нехай у серці завжди живе віра, а на душі таїться надія на краще. Мирного неба і міцного здоров'я.

Короткі смс-привітання

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

art-shop.com

Зелені свята наступають,

Дівчата м`яту вже збирають,

Берізки – наче наречені,

І липоньки вже теж зелені,

Квітчаймо, друзі, всі оселі,

Зробімо ці свята веселі!

***

Нехай Трійця до вас прийде,

Щастя з собою принесе,

Радість, мир, натхнення,

Удачу, любов, терпіння.

Трійця-2019 – яскраві листівки

Трійця листівка

Трійця листівка

http://gifq.ru

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

fresh-cards.ru

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

fresh-cards.ru

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

fresh-cards.ru

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

fresh-cards.ru

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

fresh-cards.ru

Трійця 2019: кращі привітання та листівки

fresh-cards.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, католицька Трійця трохи відрізняється від православної. У 2019 вона відзначалася 9 червня. Католицькі священнослужителі вдягалися в білі шати і проводили богослужіння.

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Белякова Ниночка
Белякова Ниночка
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