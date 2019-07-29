Три Спаси у серпні: коли та як святкувати

Останній місяць літа буде багатим на свята. Так, у серпні православні християни відзначатимуть одне із головних релігійних свят – Преображення Господнє і Спаса нашого Ісуса Христа. В народі це свято ще називають просто Яблучним Спасом. Утім, традиційно християни святкують три Спаси. Кожне зі свят має свою конкретну дату.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про свята, дати й пов'язані із ними традиції.

Медовий Спас відзначають 14 липня pixabay

Медовий спас (Маковія)

Медовий Спас відзначатимуть у середу, 14 серпня. Свято запроваджене на честь Винесення Чесного Животворчого Хреста Господнього. Цього дня також вшановують пам'ять старозавітних мучеників Маккавеїв.

До храму заведено приносити на освячення мак, мед і воду.

Яблучний спас святкують 19 липня pixabay

Яблучний Спас

Преображення Господнє (Яблучний Спас, Другий Спас) припадає на понеділок, 19 серпня. Це свято відзначають на знак події, яка трапилася на горі Фавор. Там Ісус піднявся на вершину і під час молитви його обличчя засвітилося чарівним світлом, а вбрання стало білосніжним. Так Ісус відкрив світло й славу Божества, а також своє призначення. Це відбулося перед апостолами Петром та Іваном, які були разом із ним на горі.

Свято називають Яблучним Спасом тому, що в цей період достигають фрукти, які заведено нести в церкву для освячення.

Горіховий Спас святкують 29 липня pixabay

Горіховий Спас (Хлібний Спас)

Третій Спас – православна церква відзначає у четвер, 29 червня. Свято символізує перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа з міста Едеси до Константинополя.

Крім того, можна зустріти назву Горіховий Спас. Це пов'язано із врожаєм горіхів.

У народі свято також називають Хлібним Спасом. Оскільки напередодні, у День Успіння Пресвятої Богородиці, закінчувалися жнива, на Третій Спас заведено було пекти хліб із борошна нового врожаю. Після освячення у церкві, хліб є головною стравою на столі у цей день.

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