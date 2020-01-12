Три молитви на старий Новий рік: для процвітання, для здійснення мрій і від злих людей

Старий Новий рік, який святкується в ніч з 13 на 14 січня – це історичний феномен, який з'явився в результаті зміни літочислення. Завдяки цьому православні християни відзначають два "Нові роки" – за старим і новим стилем.

Особливе значення ця дата має для віруючих людей, адже вони отримують можливість відсвяткувати Новий рік від душі після закінчення Різдвяного посту, але не слід забувати про духовну їжу в цей день. OBOZREVATEL розповість, які молитви потрібно читати на Старий Новий рік.

Молитви на Старий Новий рік

Молитва в Старий Новий рік на виконання бажання

Читається ця молитва за кілька хвилин до півночі, після того як ви загадали своє бажання.

"Господи, Ісус Христос Син Божий. Ти бо рекм сі пречистими устами Твоїми Амінь, кажу вам, землі кожної речі, її ж аще просите, будете мати від Отця Мого. Іже на небі: де ж двоє чи троє зібралися в ім'я Моє, тут сім. Аз по-середовищі їх, будуть правдою слова Твої, Господи, милосердя Твоє бесприкладно і людинолюбності твоїй несть кінця. Тому то молимо Тебе, подай нам, рабам Твоїм (перерахувати імена), котрі погодилися просити Тебе (коротко озвучити прохання), виконання нашого прохання. але обаче не якоже ми хочемо, але як Ти. Так буде на віки віків воля Твоя. Амінь".

Молитва в Старий Новий рік на процвітання

"Господи Боже, всіх видимих і невидимих істот Творець, що створив часи і літа, Сам благослови Новий Рік, що починається цього дня, який ми рахуємо від втілення Твого для нашого спасіння.

Дозволи нам провести цей рік і багато після нього в мирі та злагоді з ближніми нашими; зміцни і розповсюди Святу Вселенську Церкву, яку Ти Сам заснував в Єрусалимі, і рятівною жертвою святого Тіла і пречистої Крові освятив.

Батьківщину нашу піднеси, збережи і прослав; довголіття, здоров'я, достаток плодів земних і благоростворення повітря дай нам; мене, грішного раба Твого, всіх родичів і ближніх моїх та всіх благовірних християн, як істинний наш верховний Пастир, боронь, захисти і на шляху порятунку утверди, щоб ми, йдучи ним після довготривалого і благополучного життя в світі цьому, досягли Царства Твого Небесного і удостоїлися вічного блаженства зі святими Твоїми".

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Молитва в Старий Новий рік від злих людей на роботі

Читати цю молитву слід три рази поспіль, рано вранці 14 січня, на своєму робочому місці.

"Як у мертвих зуби не кусають,

Ногами вони в гніві не тупають,

На живих руками не замахуються,

Так би і на мене, рабу Божу (ім'я),

Ніхто не кричав, ногами не тупав,

Ні начальник сивий, ні служка молодий,

Ні той, хто рішає,

Ні той, хто підмітає,

А той, хто в кріслі високому сидить,

Нехай на мене зло спідлоба позирає,

Не сварить, не лається.

Все що я сказала і що забула,

Нехай виповнитися на всі дні,

На все години та хвилини.

Амінь".

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