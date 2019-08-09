Свято Пантелеймона-Паликопа – що просити у молитві 9 серпня

У п’ятницю, 9 серпня, православні християни вшановують пам’ять святого великомученика та цілителя Пантелеймона. В народі цей день має декілька назв – Паликопа, Палія.

До свята християни ставляться із великою шаною та вважають, що святий Пантелеймон допомагає не тільки боротися із недугами, а й захищає оселю від вогню.

OBOZREVATELпідготував інформацію про те, що варто просити у святого в молитві та на які прикмети звертати особливу увагу цього дня.

Про що просити у молитві до святого

На святих іконах святий Пантелеймон зображається юнаком в червоному вбранні зі скриньочкою в лівій і ложечкою в правій руці, як безвідмовний лікар. Віряни звертаються до нього в молитві та просять зцілення як від тілесних, так і від душевних хвороб.

Прикмети та традиції на день Пантелеймона-цілителя (Паликопи)

В народній традиції святий Пантелеймон вважається ще й оборонцем людей від вогню. Під час пожежі навколо будови, яка горіла, тричі обносили ікону святого Пантелеймона, щоб пожежа припинилась. Найчастіше це робили тоді коли вогонь виникав від грому. В день пам’яті селяни молилися святому Пантелеймонові й перед його образом запалювали свічки, щоб у полі копи зберіг від пожежі. В цей день люди, які лікували хвороби зіллям, збирали цілющі трави.

Вважається, що народжені на свято Пантелеймона володіють даром зцілення та можуть вправлятися із цілющими травами.

Цілителі впевнені, що саме цього дня слід збирати трави, які потім стануть у пригоді для лікування хворих.

Якщо хворий відстоїть в церкві молебень на честь святого Пантелеймона, а вдома буде молитися на його ікону, незабаром він одужає.

Якщо дитина з'їсть в цей день хоч один лист капусти – навчання в новому році буде даватись легко.

Квітка соняшника поставлена у вазу цього дня, принесе щастя.

Відправитися в цей день в подорож – добра прикмета

Якщо цього дня мурахи закладають входи в мурашники – слід очікувати дощу.

Сильно скрекочуть і стрибають коники – погода буде ясною і сухою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня в усьому світі і в Україні відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них Міжнародний день корінних народів світу і Всесвітній день книголюбів.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!