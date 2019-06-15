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Свято людей у білих халатах: коли відзначають День медичного працівника

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У третю неділю червня українців очікує низка свят. Так, 16 червня, окрім Трійці та Дня батька, своє професійне свято відзначатимуть медичні працівники.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про історію створення Дня медика і про його традиції.

16 червня працівники медичної сфери відзначають своє професійне свято

16 червня працівники медичної сфери відзначають своє професійне свято

День медпрацівника у 2019 році припадає на 16 червня. Офіційно ця дата була затверджена Указом президента № 281/94 від 3 червня 1994 року, створена, аби підкреслити значущість роботи медичних працівників та їхню турботу про здоров'я громадян. Вже традиційно напередодні та у сам день свята проводяться урочисті заходи для представників медичної сфери, нагородження, різноманітні лекції та презентації.

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День батька-2019: як оригінально привітати зі святом

У 2019 році День медичного працівника в Україні відзначатимуть 26-й раз. Варто зазначити, що у третю неділю червня День медика святкують іще й у Молдові, Білорусі, Росії, Вірменії та Казахстані.

Окрім Дня медичного працівника в Україні відзначають низку інших свят, пов'язаних із медициною:

  • День психолога – 23 квітня

  • День акушера – 5 травня

  • День медсестри – 12 травня

  • День травматолога – 20 травня

  • День хірурга – 16 вересня

  • День фармацевта – 21 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як краще привітати рідних і друзів із Трійцею, яку православні християни також відзначають у неділю, 16 червня.

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