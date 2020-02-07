Свято ікони "Утамуй моя печалі": у чому допомагає і які молитви читати

У п'ятницю, 7 лютого, в православ'ї шанується ікона Богоматері "Утамуй моя печалі", в зв'язку з чим прийнято молитися і просити у святої захисту.

Її історія починається в XVII столітті, і на ній зображена Богоматір з немовлям Ісусом, якого вона тримає правою рукою, в той час як ліва притулена до скроні, нібито свята прислухається до молитов. Христос при цьому тримає сувій із закликом до справедливості, щедрості, щирості і добродушності.

Духовним змістом ікони є голос: "Утамуй хвороби многовоздихающої душі моєї".

Вона з'явилася в храмі Святителя Миколая в Кузнецях і вперше показала свої зцілюючі можливості після зцілення жінки, яка довгі роки страждала від хвороби і болю в усьому тілі, через що не могла навіть ходити.

Хвора побачила в маренні ікону і прийшла в храм за нею, не знайшла її, після чого священик показав їй всі старі ікони з дзвіниці. Побачивши "Утамуй моя печалі", жінка стала кричати "Вона!", приклалася до ікони і встала вже здоровою.

Цей випадок зцілення був в 1760 році, і в той самий день, 7 лютого за новим стилем, православні християни вшановують ікону.

Цікаво, що є ще одна схожа ікона, яка є дзеркальним відображенням цієї. Вона називається "Утамуй моя хвороби".

7 лютого прийнято ходити до церкви і звертатися з молитвами до Богоматері всім, хто втомився від своєї непосильної ноші, - розбитого серця і інших потрясінь. Вважається, що свята допоможе зібрати осколки назад і знайти шлях до зцілення.

Дивіться кілька молитов, якими можна скористатися в цей день:

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