Свята Трійця 2020: що не можна робити у П'ятидесятницю

День Святої Трійці, або П'ятидесятниця, в народі відомий також як Зелені свята. Трійця не має фіксованої дати, оскільки залежить від Великодня, дата якого змінюється щороку.

Так, П'ятидесятниця завжди відзначається на 50-й день після Христового Воскресіння. У 2020 році це 7 червня. OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію свята, його традиції, а також про те, чого не можна робити у Трійцю.

Трійця 2020: П'ятидесятниця в народі відома як Зелені свята smarttravels.com.ua

Трійця 2020: історія свята

На 50-й день після Великодня Святий Дух, який символізує триєдність Бога, зійшов у вигляді вогненних язиків на апостолів, учнів Ісуса Христа, та Діву Марію. Він також наділив апостолів даром говорити різними мовами.

Свята Трійця символізує собою єдність Святого Духа, Бога-Отця і Бога-сина. Саме Трійця вважається днем народження церкви. Вірять, що у Трійцю душа людини здатна розквітати плодами чеснот під впливом Божої Благодаті.

Тиждень після Трійці називається Зеленими святами, оскільки в ці дні Бог створив землю і покрив її зеленню.

Дуччо ді Буонінсенья. Сходження Святого Духа, XIV століття wikipedia.org

Традиції на Трійцю: що потрібно зробити

Символ Трійці – зелений колір – є символом вічного життя і всього живого.

Напередодні свята, в суботу, в церквах проходять всенощні неспання. Цей день також є поминальним: люди у храмах ставлять свічки за упокій померлих родичів.

Зранку на Трійцю в церквах проводять святкові літургії. На ранковій службі освячують воду, траву і гілочки дерев, які потім служать прикрасою для храмів і домів.

Після свята траву й гілочки засушують і зберігають весь рік – за повір'ям, вони захищають оселю від неприємностей і хвороб.

У Трійцю заведено влаштовувати гуляння на природі fakty.com.ua

До Трійці вдома обов'язково потрібно прибрати, приготувати святкові страви. Після відвідин храму родина збирається за святковим столом або вирушає до рідних у гості. Увечері за традицією на природі влаштовують святкові гуляння.

Також на Трійцю заведено ходити на кладовища, за звичаєм залишаючи частування на могилах померлих близьких.

Трійця 2020: чого не можна робити у свято

Трійця – велике християнське свято, тому цього дня не можна працювати і прибирати, це гріх. Також не можна злитися, сваритися, думати про погане – варто уникати будь-яких негативних емоцій.

Не можна стригтися, в'язати, плести, вишивати.

Трійця 2020: чого не можна робити smarttravels.com.ua

Також на Трійцю заборонені роботи на землі, оскільки вона цього дня вважається іменинницею і її не можна турбувати.

За повір'ям, не можна купатися в річках і озерах, інакше русалка може забрати з собою на дно. Також, побоюючись мавок і русалок, не ходили поодинці до лісу або в поле.

Весілля в П'ятидесятницю вважається поганою прикметою, але дозволяється свататися.

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