Свята та прикмети на 8 липня: що заборонено робити в цей день

8 липня 2020 року в Україні відзначається День сім'ї. Православні християни вшановують пам'ять святих Петра і Февронії.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, чого не можна робити 8 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День Петра і Февронії

Петро і Февронія – покровителі сім'ї і шлюбу. Їхній шлюб протягом багатьох століть є зразком християнської родини. Благовірний князь Петро був другим сином Муромського князя Юрія Володимировича. Він вступив на Муромський престол у 1203 році. За кілька років до цього князь Петро захворів проказою, від якої ніхто не міг його вилікувати. У сонному видінні князь побачив, що його може зцілити дочка "дереволазця" бортника, який добував дикий мед – Февронія – селянка села Ласкавого в Рязанській землі.

Святі Петро і Февронія – покровителі сім'ї і шлюбу Комсомольська правда

Діва Февронія була мудрою, її слухалися диких тварин, вона знала властивості трав і вміла лікувати недуги, була красивою, благочестивою і доброю дівчиною. Князь пообіцяв одружитися на ній після зцілення. Свята Февронія зцілила князя, однак, він не дотримав свого слова. Хвороба поновилася, Февронія знову вилікувала його і вийшла за нього заміж.

День родини 2020

В Україні 8 липня відзначається День родини. Свято було засновано указом президента від 30 грудня 2011 року.

День сім'ї 2020: як відзначають в Україні Рixabay

З родини починається життя людини, тут вона формується як особистість. Сім'я – джерело любові і поваги. Будучи основою суспільства, вона залишається берегинею культурних традицій, загальнолюдських цінностей і наступності поколінь. У День сім'ї прийнято вітати своїх близьких гарним віршем або листівкою, обійняти і поцілувати своїх батьків.

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Прикмети на 8 липня: якою буде погода

Якщо холодний вітер дме з півночі, то він розжене дощ і принесе ясну погоду.

Після кількаденного сильного північного вітру завжди буває дощ.

Коли бджоли вранці радісно граються – до нестерпної спеки.

Якщо високо в небі літають ластівки – збережеться ясна погода

Глухий грім – до тихого дощу, а якщо дзвінкий – до зливи.

Чого не можна робити 8 липня

Не можна сваритися з дорогими людьми, інакше сварка може затягнутися на роки.

Також у цей день не можна місити тісто і пекти в печі чи на пательні. Вважається, що такі дії привертають у будинок злидні.

Не бажано переїжджати в інше житло – це призведе до проблем із фінансами.

Не можна розповідати про сни, які наснилися в ніч на 8 липня.

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