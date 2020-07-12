Собор 12 апостолів: що можна і що не можна робити. Рixabay

13 липня 2020 року православні в усьому світі відзначають Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів. У народі цей час називається "маківкою літа", польові роботи в самому розпалі і з ними пов'язано багато прикмет.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 13 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Собор 12 апостолів

3 липня (30 червня по старому стилю) православна церква святкує Собор славних всехвальних 12 апостолів.

В Собор 12 апостолів входять: апостол Петро, апостол Андрій Первозванний, апостол Яків Зеведеїв, апостол і євангеліст Іоанн Богослов, апостол Пилип, апостол Варфоломій, апостол Фома, апостол і євангеліст Матвій, апостол Яків Алфеїв, апостол Юда, брат Господній, апостол Симон Зілот, апостол Матвій.

12 апостолів та Ісус Христос ОH, Italia!

Ісус обрав 12 апостолів не серед сильних світу цього, а серед простих людей. Він відкрив їм свою божественну силу і закликав йти за ним. Ці люди покинули свої будинки, залишили звичні справи і покірно пішли за учителем. Отримавши від Христа під час його земного життя, а особливо після його Розп'яття і Воскресіння дари Святого Духа, вони проповідували євангельське вчення всьому світу. Даною їм силою апостоли виганяли бісів і зціляли хворих, їм не могло нашкодити ніяке зло.

Майже всі апостоли Христові (за винятком Іоанна Богослова, який помер своєю смертю) закінчили життя в муках і стражданнях, тим самим вони удостоїлися і після смерті бути поруч з Ісусом Христом.

13 липня прийнято відвідувати храми і молитися за себе і свою сім'ю. Якщо у вас не виходить прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам вдома. Також в цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають всі образи.

Свята та прикмети на 13 липня: що не можна робити в цей день Pixabay

На Русі цей день отримав назву, "маківка літа" або "поминки по весні", люди надягали свій кращий одяг і йшли на покіс. Після робіт на полі влаштовували народні гуляння до пізньої ночі.

Ключовим моментом свята було спостереження за заходом сонця. Вважалося, що з цієї хвилини на землі встановлювалася справжня літня спека – гаряча і нещадна.

Ритуальне частування цього дня – страви з яєць. За традицією пастухів 13 липня пригощали яєчнею, а вся родина їла на вечерю варені або печені яйця. Кругла форма яйця символізувала літнє сонце, що сходить.

Прикмети на 13 липня

Якщо зозуля продовжує кувати, то літо буде довге і тепле.

Після дощу лящ з води висовує голову – до теплого вечора.

З цього дня літо котиться зимі назустріч.

Хмари жовті як мідь – до дощу.

Білі хмари проти вітру піднімаються – до дощу, за вітром йдуть – до тепла.

Вранці випала роса – до сонячної погоді, немає роси – чекай опадів.

День убуває – спека прибуває.

Сон з 12 на 13 липня віщий. Він виповниться на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

Що не можна робити 13 липня

Під забороною алкоголь і азартні ігри.

В цей день також не варто сваритися, лаятися і пліткувати.

Якщо вас попросили про допомогу, ви не маєте права відмовити.

У цей день постарайтеся не призначати важливих зустрічей в першій половині дня – вони скоріш за все пройдуть не за планом і не принесуть бажаного ефекту.

У цей день не можна виходити з дому без оберега – погана прикмета.

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