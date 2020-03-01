Свята та пам'ятні дати березня: що відзначається

1 березня

В цей день в світі святкують Міжнародний день цивільної оборони, Міжнародний день боротьби з наркоманією і наркобізнесом, Всесвітній день компліменту і соціальне свято "Нуль дискримінації". А православні християни відзначають Прощену неділю.

1 березня народилися легендарний композитор Фредерік Шопен, голлівудський кінорежисер Зак Снайдер, російська співачка і модель Анна Семенович.

Головні свята березня

Ключові дати березня – це Прощена неділя, Міжнародний жіночий день і Година Землі 28 березня.

Також в цьому місяці: 9 та 10 березня – дні присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку, також 10 березня відзначається День державного гімну України, а 14 березня – День українського добровольця.

6 березня своє професійне свято відзначають зубні лікарі всього світу, а 25 березня – співробітники Служби Безпеки України. Ну, а 26 березня – це День Національної Гвардії України.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки відпочиватимуть українці в березні.

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