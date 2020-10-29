Свята 30 жовтня: що не можна робити на Осія Колесника, прикмети та іменинники

У п'ятницю, 30 жовтня православні християни вшановують пам'ять пророка Осії – першого з дванадцяти менших пророків. У народі дата називається Осія Колесник. Також відзначається день тренера.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 30 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Також 30 жовтня іменини відзначаютьОлександр, Анатолій, Андрій, Антон, Йосип і Сергій.

Святий Осія походив із Іссахарів, жив в IX столітті до нашої ери в царстві Ізраїльському. В ті часи багато людей забули істинного Бога і почали поклонятися язичницьким ідолам. Мудрі настанови пророка Осії знову повертали людей до віри. Служіння святого тривало понад 60 років. Все своє життя він присвятив виконанню Божої волі. Помер святий в глибокій старості.

Осія був провісником, пророком. Він написав книгу пророцтв, яка увійшла до складу Біблії. Священик побоювався, що Господь відвернеться від людей. Він передбачив знищення держав і закликав народ молитися про прощення.

Народне свято Осія Колесник відзначається 30 жовтня. Інші назви свята: Осій Осінній, Осій Грязник, Кінець річного шляху.

На Русі Колесником Осію прозвали тому, що в день його пам'яті приділяли багато уваги колесам. Вози ставили в сараї до весни, а перед цим перевіряли їх справність і лагодили. У будь-якому випадку колеса знімали з осей. А за останнім скрипом коліс воза ворожили про врожай. Якщо воны їдуть тихо і не скриплять – на наступний рік вродить багато хліба і овочів.

Колесо вважалося оберегом і захисником від злих духів. Цей символ сонця часто використовували в проведенні різних обрядів. У народі розповідали історії про те, як у колеса, що котиться по дорозі, виривали спиці, и тоді відьма, що обернулася в це колесо, позбавлялася руки або ноги.

День тренера в Україні відзначається щорічно 30 жовтня. Ідею свята в 1999 році запропонували в Федерації спортивної та художньої гімнастики України. У цей день приймають поздоровлення всі спортивні тренери.

Кішка спить міцно – до тепла.

Домашня птиця крилами махає – до дощу.

Сонце на заході оточене колом – до бурі.

Сонце хмарами заволокло – до дощу.

Яскравий місяць – до теплої і сонячної погоди.

Каламутний і блідий місяць – до дощу.

Білий і блискучий місяць – до похолодання.

Якщо зірок на небі мало – до хурделиці.

У цей день категорично заборонено ходити в лазню, купатися в бочці.

Не варто починати нові справи.

Жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.

Крім цього не можна брати гроші в борг.

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