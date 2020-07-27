Свята 28 липня: народні прикмети і що не можна робити в цей день
День хрещення Русі. 112 Україна
28 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира. Також в Україні відзначають День хрещення Русі.
OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 28 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.
День хрещення Русі в Україні
День хрещення Київської Русі – України – державне свято, що відзначається в країні з 2008 року. Воно припадає на 28 липня – день, коли православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, який поклав початок християнізації Київської Русі.
День хрещення Русі 2020 timflair.ru
Вперше нове свято в Україні відзначили в 2007 році – тоді ще неофіційно. Але вже в липні 2008-го вийшов Указ президента про створення державного свята "День хрещення Київської Русі – України". В цей рік виповнюється 1020 років з моменту хрещення Русі.
День пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира
28 липня в Україні також відзначають день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Хрещення Київської Русі стало епохальною подією, що визначила подальший розвиток української держави і її місце серед європейських народів, зумовила подальший цивілізаційний і культурний хід історії. Разом з хрещенням київські князі затвердили державність, яка стала однією з найуспішніших в Європі того часу.
День пам'яті князя Володимира sib-catholic.ru
Завдяки прийняттю християнства князь Володимир Великий на тисячоліття вперед забезпечив входження Києва в європейській цивілізації, створив умови для формування унікального соціокультурного простору, який був і залишається невід'ємною частиною Європи.
Прикмети на 28 липня
Якщо в цей день липа пожовкла – це до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи, осінь прийде раніше, ніж зазвичай.
Якщо вранці пройшов дощ, далі протягом дня буде сонце.
Якщо віє вітер південний – погода буде сонячна.
Якщо гучний грім – буде затяжний дощ.
Вітер зі сходу – буде дощ. Якщо ж увечері буде туман, то дощ піде завтра.
Що не можна робити 28 липня
Вважається, якщо важко фізично працювати 28 липня, то це може закликати біду і кошмарні сни.
28 липня селяни намагалися не йти в поле – боялися нечистої сили. Також, за повір'ями, тих, хто працював в цей день могла вбити блискавка.
Жати теж заборонялося – наші предки вірили, що людям нечисть могла задурити голову.
Під заборону також потрапляли сварки з близькими людьми.
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