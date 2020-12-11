Свята 12 грудня: що не можна робити, прикмети та іменинники

12 грудня в Україні відзначають День сухопутних військ. У світі святкують Міжнародний день нейтралітету. Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Парамона, за народним календарем – Парамона Зимовказника.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 12 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

12 грудня іменини святкують: Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір.

У суботу, 12 грудня, відзначається День сухопутних військ України. Це свято було засноване Указом президента Леоніда Кучми в 1997 році, через один рік після завершення формування сухопутних військ ЗСУ.

Сухопутні війська – найчисленніший окремий вид Збройних сил України. Це свято відзначають усі сегменти військ: механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, десантно-штурмові війська і війська спецпризначення.

2 лютого 2017 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A/RES/71/275) проголосила 12 грудня Міжнародним днем нейтралітету (International Day of Neutrality).

Пам'ятну дату заснували після розгляду Ашхабадського підсумкового документа, який став закономірним завершенням Міжнародної конференції, котра проходила в 2015 році в Туркменістані і присвяченій політиці нейтралітету.

Святий мученик Парамон постраждав за віру в Христа в 250 році. Правитель східних областей Римської Імперії Аквіан ув'язнив у темниці 370 християн, змушуючи їх зрадити християнство і принести жертву язичницьким ідолам. В'язнів катували, і Парамон, ставши свідком злочинів, публічно викрив Аквіана. За це його піддали жорстоким тортурам, після чого обезголовили разом з іншими 370-ма мучениками.

На Русі Парамона називали Зимовказником. По погоді цього дня передбачали, яким буде весь грудень. Також люди вірили, що з цієї дати зима в ведмежій шкурі ходить селами, по дахах стукає, жінкам велить вставати, топити піч і готувати їжу.

Якщо зранку сніг пішов, то заметіль буде до святого Миколая (19 грудня).

Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.

Якщо падають великі сніжинки, то гряде потепління.

Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.

Якщо зоря багряна, то день буде ясним, але вітряним.

Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.

Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.

Не можна підмітати підлогу віником або витирати пил різними ганчірками. Вважається, що так можна розкидати удачу і достаток по кутах.

Не рекомендується працювати абияк. Якщо беретеся за домашню роботу – робіть все скрупульозно, інакше благополуччя піде з оселі.

Категорично не можна переїдати – це може погано відобразитися на здоров'ї.

Не варто нікому розповідати про свої плани, особливо щодо стосунків, інакше їм не судилося збутися.

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