Страсна п'ятниця-2019: коли і чого не можна робити в цей день

Страсна п'ятниця є найбільш скорботним днем у році для православних християн. Вона є останньою п'ятницею Великого посту і присвячується пам'яті про страждання Ісуса Христа, якого розіп'яли в цей день.

У 2019 році Страсну п'ятницю відзначають 26 квітня. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, чого не можна робити.

Страсна п'ятниця перед Великоднем отримала свою назву від вислову Страсті Христові. Спокутуючи всі людські гріхи, Ісус Христос помер мученицькою смертю на Голгофі.

У цей день під час богослужіння виносять Плащаницю — на якій похований Ісус Христос зображений на повний зріст. Плащаницю виносять з вівтаря рівно о третій годині дня і встановлюють в центрі храму. Друга служба проходить ввечері, під час якої віряни стоять зі свічками в руках, а Плащаницю обносять навколо храму.

Традиції Страсної п'ятниці

Після церковної служби додому слід принести дванадцять палаючих свічок, які до цього були в церкві. Вдома їм необхідно дати догоріти до самого кінця, оскільки це принесе добробут.

Чого не можна робити на Страсну п'ятницю

У Страсну п'ятницю категорично заборонено працювати вдома. Всі приготування до Великодня і будь-які побутові завдання необхідно відкласти на наступний день.

Не можна прати, шити і різати, оскільки це вважається великим гріхом.

Цього дня не можна нічого саджати, оскільки не буде врожаю. А ось посіяти трохи зелені — можна.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 2019 році Чистий, або, як його ще називають, Великий четвер відзначають 25 квітня. Це один з головних днів Страсного тижня, який буде перед Великоднем. Чистий четвер є першим з трьох днів, які ще називають "Велике тридення" у християнстві.

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