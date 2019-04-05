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Страсна п'ятниця-2019: коли і чого не можна робити в цей день

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Страсна п'ятниця є найбільш скорботним днем у році для православних християн. Вона є останньою п'ятницею Великого посту і присвячується пам'яті про страждання Ісуса Христа, якого розіп'яли в цей день.

У 2019 році Страсну п'ятницю відзначають 26 квітня. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, чого не можна робити.

Страсна п'ятниця-2019: коли і чого не можна робити в цей день
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Страсна п'ятниця перед Великоднем отримала свою назву від вислову Страсті Христові. Спокутуючи всі людські гріхи, Ісус Христос помер мученицькою смертю на Голгофі.

У цей день під час богослужіння виносять Плащаницю — на якій похований Ісус Христос зображений на повний зріст. Плащаницю виносять з вівтаря рівно о третій годині дня і встановлюють в центрі храму. Друга служба проходить ввечері, під час якої віряни стоять зі свічками в руках, а Плащаницю обносять навколо храму.

Страсна п'ятниця-2019: коли і чого не можна робити в цей день

Традиції Страсної п'ятниці

Після церковної служби додому слід принести дванадцять палаючих свічок, які до цього були в церкві. Вдома їм необхідно дати догоріти до самого кінця, оскільки це принесе добробут.

Страсна п'ятниця-2019: коли і чого не можна робити в цей день

Чого не можна робити на Страсну п'ятницю

У Страсну п'ятницю категорично заборонено працювати вдома. Всі приготування до Великодня і будь-які побутові завдання необхідно відкласти на наступний день.

Не можна прати, шити і різати, оскільки це вважається великим гріхом.

Цього дня не можна нічого саджати, оскільки не буде врожаю. А ось посіяти трохи зелені — можна.

Страсна п'ятниця-2019: коли і чого не можна робити в цей день

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 2019 році Чистий, або, як його ще називають, Великий четвер відзначають 25 квітня. Це один з головних днів Страсного тижня, який буде перед Великоднем. Чистий четвер є першим з трьох днів, які ще називають "Велике тридення" у християнстві.

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