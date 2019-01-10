Старий Новий рік 2019: історія та традиції свята

В ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік. Це приблизна дата святкування Нового року за юліанським календарем, який використовували раніше.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про історію та традиції цього свята.

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Старий Новий рік: історія свята

Свято відзначається переважно в тих країнах, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем. До ХХ століття календар, за яким жила Україна, на 13 діб відставав від Європи і перехід на григоріанський календар відбувся лише в 1918 році. Але багато людей за старою традицією продовжують відзначати це свято.

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Вечір 13 січня називався "щедрим". Також було прийнято накривати стіл на якому було безліч страв. Люди вірили, яким буде стіл, таким буде і рік. Також було прийнято зустрічати Новий рік в компанії друзів. Вранці молодь стрибала через палаючі снопи сіна, щоб прогнати нечисть.

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Старий Новий рік: традиції

В ніч з 13-го на 14-е січня було прийнято дарувати подарунки і щедрувати та "засівати" будинок пшеничного крупою і бажати щедрого врожаю. Християни, які дотримувалися Різдвяного посту в цей день можна було розговітися.

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Старий Новий рік: прикмети

У Новий рік не можна давати гроші в борг, щоб протягом року їх не бракувало.

Щоб добре одягатися круглий рік, увечері 14 січня для зустрічі Нового року потрібно надіти новий одяг.

Якщо проводити старий рік і зустріти новий якомога веселіше, то він пройде щасливо.

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Також вважалося, що 14 січня першим в будинок повинен увійти чоловік, тоді рік видасться благополучним, якщо увійде жінка – це до біди.

Їсти в переддень Старого Нового Року птицю або рибу небезпечно – щастя відлетить або втече з дому, а от страви зі свинини притягують до будинку щастя.