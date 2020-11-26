Скільки триває Чорна п'ятниця в Україні: точна дата

Чорна п'ятниця в Україні, за прогнозами експертів, триватиме до 29 листопада. Так, цей день не має фіксованої дати, оскільки щороку припадає на останню п'ятницю осені. У 2020 році це 27 листопада.

При цьому знижки діють не тільки в день Чорної п'ятниці: більшість магазинів України почали період розпродажів вже в понеділок, 23 листопада. Крім того, розпродаж зазвичай триває на вихідних і навіть у понеділок після Чорної п'ятниці.

Його ще називають "кіберпонеділком", оскільки період знижок триває в онлайн-магазинах.

Як відомо, в Україні Чорна п'ятниця проводиться з 2013 року. Зародилася традиція в США ще в 19 столітті. Цей день, наступний після Дня подяки, відкриває різдвяний сезон розпродажів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції Чорної п'ятниці: через пандемію в 2020 році вона проходить в основному онлайн.