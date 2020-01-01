Свята та пам'ятні дати січня: що відзначається

1 січня

У перший день 2020 року, крім святкування Нового року в світі також відзначається Всесвітній день миру. У католиків це свято називається Днем всесвітніх молитов про мир, а також Торжеством Богородиці.

Степан Бандера

1 січня народився легендарний український політичний діяч – Степан Бандера.

Головні свята січня

Ключові дати січня – це Новий рік, православне Різдво і Хрещення Господнє.

Також цього місяця 14 січня святкується Старий Новий рік, а 20 січня – День автономної республіки Крим. 22 ж січня Україна святкує День соборності.

26 ж січня своє професійне свято відзначають митники всього світу, а 30 січня в Україні святкують День фахівця військово-соціального управління ЗСУ. 29 січня вшановують пам'ять героїв Крут.

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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