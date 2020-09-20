Що відзначають 21 вересня: прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці

21 вересня 2020 року святкується Міжнародний день миру. Також православні християни відзначають велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Міжнародний день миру

Це свято засноване Генеральною Асамблеєю ООН у 1981 році для "поширення та вкорінення ідеалів миру як в стосунках всередині всіх держав і народів, так і в стосунках між ними". Через 20 років в системі ООН було прийнято рішення щорічно відзначати 21 вересня як День глобального припинення вогню і відмови від насильства.

Різдво Пресвятої Богородиці

Важливе церковне свято, яке належить до числа дванадесятих, було встановлено у 4 столітті. Згідно з переказами, Діва Марія народилася в сім'ї, яка довгий час не могла мати дітей та просила про це Бога. Натомість батьки дали обітницю присвятити дитини Господу, тому віддали Марію до Єрусалимського храму.

Цей день також називається Друга Пречиста, знаменуючи початок нового церковного року. На Різдво Пресвятої Богородиці заведено ходити до церкви та молитися.

Прикмети на 21 вересня

Яка погода в цей день – така й осінь буде.

Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.

З ранку іній на траві – до негоди.

З дерев все листя опало – до ранньої зими.

На деревах павутини багато – до тепла.

21 вересня вся вода в колодязі – свята.

Що не можна робити 21 вересня

21 вересня не можна займатися важкою фізичною працею, також під забороною генеральне прибирання в будинку;

Також не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу: якщо залишалися крихти, їх давали домашнім тваринам;

Не можна їсти м'ясо та пити алкоголь: 21 вересня церква наполегливо рекомендує дотримуватися посту.

Не можна сваритися з близькими та відмовляти в допомозі.

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