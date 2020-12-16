Що подарувати чоловікові або дружині на Новий рік: 10 цікавих ідей
Перш ніж зробити новорічний сюрприз своєму чоловікові або дружині, варто дізнатися, про що мріє кохана людина. Для цього можна ненароком разом подивитися каталоги прикрас, техніки або одягу і простежити за реакцією другої половинки.
Як розповіла OBOZREVATEL психолог Світлана Арефнія, чоловіки вважають за краще якісні та практичні подарунки, а жінки – щоб їх було багато.Що подарувати чоловікові на Новий рік
Іменний подарунок: халат, подушка, рушник, портмоне.
Подарунок для спорту. Це можуть бути гантелі, масажер або груша і рукавички для боксу.
Подарунок для двох: набір для романтичного вечора або захоплююча квест-гра.
Набір їжі або алкоголю (корзина м'ясних делікатесів, букет з фруктів, бар-каністра, фляга для міцних напоїв тощо).
Щось з техніки, наприклад, новий смартфон, навушники або бездротовий зарядний пристрій.
Оригінальний подарунок з техніки, наприклад, фотоапарат миттєвого друку, робот-пилосос, гідромасажна ванна, косметологічна маска чи масажер для омолодження обличчя.
Подарунок для настрою: професійна фотосесія, похід до театру, ресторану або навіть спільна подорож.
Улюблені парфуми.
Одяг. Це може бути стильна річ або аксесуар від улюбленого бренду.
Спортивний подарунок: навушники для спорту, нові кросівки для пробіжки, скакалка тощо.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна готувати на Новий, 2021 рік Бика: такі продукти, як яловичина і телятина, будуть недоречні на святковому столі.