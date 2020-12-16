Що подарувати чоловікові або дружині на Новий рік: 10 цікавих ідей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,5 т.
Перш ніж вибрати подарунок для коханої людини, варто дізнатися про її вподобання

Перш ніж зробити новорічний сюрприз своєму чоловікові або дружині, варто дізнатися, про що мріє кохана людина. Для цього можна ненароком разом подивитися каталоги прикрас, техніки або одягу і простежити за реакцією другої половинки.

Як розповіла OBOZREVATEL психолог Світлана Арефнія, чоловіки вважають за краще якісні та практичні подарунки, а жінки – щоб їх було багато.

Що подарувати чоловікові на Новий рік

  • Іменний подарунок: халат, подушка, рушник, портмоне.

  • Подарунок для спорту. Це можуть бути гантелі, масажер або груша і рукавички для боксу.

  • Подарунок для двох: набір для романтичного вечора або захоплююча квест-гра.

  • Набір їжі або алкоголю (корзина м'ясних делікатесів, букет з фруктів, бар-каністра, фляга для міцних напоїв тощо).

  • Щось з техніки, наприклад, новий смартфон, навушники або бездротовий зарядний пристрій.

Чоловіки вважають за краще якісні та практичні подарунки, а жінки – щоб їх було багато
Що подарувати дружині на Новий рік

  • Оригінальний подарунок з техніки, наприклад, фотоапарат миттєвого друку, робот-пилосос, гідромасажна ванна, косметологічна маска чи масажер для омолодження обличчя.

  • Подарунок для настрою: професійна фотосесія, похід до театру, ресторану або навіть спільна подорож.

  • Улюблені парфуми.

  • Одяг. Це може бути стильна річ або аксесуар від улюбленого бренду.

  • Спортивний подарунок: навушники для спорту, нові кросівки для пробіжки, скакалка тощо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна готувати на Новий, 2021 рік Бика: такі продукти, як яловичина і телятина, будуть недоречні на святковому столі.

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