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14 квітня • оновлено в 20:07
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Що не можна робити в Чистий четвер 2020: суворі заборони

1.3т
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Чистий четвер, або Великий четвер, Страсний четвер у 2020 році випадає на 16 квітня.

Цього дня обов'язково слід прибрати вдома, позбутися мотлоху і не забути прийняти ванну. У Чистий четвер також прийнято пекти паски, фарбувати яйця й готувати інші святкові страви до Великодня. Але також існують і певні заборони. Детальніше про них розповість OBOZREVATEL.

Чистий четвер 2020: що не можна робити

Чистий четвер 2020: що не можна робити

Pixabay

Так, у Чистий четвер не можна розводити вдома бруд і безлад, залишати посуд немитим, а білизну брудною. Також не варто шкодувати, викидаючи старі речі.

За повір'ям, якщо у Великий четвер залишити дім неприбраним, це принесе сварки і нещастя на весь прийдешній рік.

Також у Чистий четвер не можна співати, веселитися, танцювати, оскільки триває Страсний тиждень.

Категорично не можна ображатися, лаятися, злитися, думати про погане. Вважається, що не можна позичати гроші або речі, особливо кухонне начиння, щоб благополуччя не залишило будинок.

Що не можна робити в Чистий четвер

Що не можна робити в Чистий четвер

Pixabay

Крім того, до закінчення прибирання в Чистий четвер не можна пекти паски, фарбувати яйця й готувати інші святкові страви.

Головне, чим відрізняється святкування Пасхи, Чистого четверга і всього Страсного тижня в 2020 році, – це те, що в умовах карантину через пандемію коронавірусу вірян закликали утриматися від відвідування храмів, хоча церкви залишаються відкритими й продовжують проводити служби.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Великдень
Місце
Україна
Теги
великодній стіл заборона традиции релігія свято
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