Що не можна робити на Тита Листопадника: прикмети і свята 7 вересня

7 вересня 2020 року в Україні відзначають День військової розвідки, а у світі – День знищення військової іграшки та Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшенна. Також православна церква вшановує пам'ять апостола Тита. У народі свято називається Тит Листопадник.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День військової розвідки України

Закон про заснування цього дня був прийнятий у 2007 році. З того часу, у розвідників з'явилося професійне свято. Його мета – популяризація професії та виховання духу молодих військових.

День військової розвідки України: коли відзначають.profile.ru

День знищення військової іграшки

Всесвітній день знищення військової іграшки має міжнародний статус. Цю дату почали відзначати у 1988 році за ініціативою Всесвітньої Асоціації допомоги сиротам й дітям, позбавленим батьківського піклування. 7 вересня дітям пропонують відмовитися від військових іграшок, обміняти їх на інші (м'які, конструктори, настільні ігри, автомобілі, ляльки й т.д.).

День знищення військової іграшки: що це за свято. dramatyczna.com

Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшенна

Це свято відзначається по всьому світу 7 вересня. Основне його завдання – поширення інформації про один з найважчих типів м'язової дистрофії, в тому числі про важливість ранньої діагностики та щоденної підтримувальної терапії. М'язова дистрофія Дюшенна – генетичне захворювання, назване на честь французького лікаря-невролога, який у 1861 році першим його описав.

puzkarapuz.ru

День Тита Листопадника

7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Тита, одного з 70 апостолів, який також відомий як учень Святого Павла. У народі цей день називають Тит Листопадник, а ще Гріборост або Замолоткі. В цей день було заведено збирати в лісі гриби й плести кошики.

Апостол Тит. days.pravoslavie.ru

Прикмети на 7 вересня

Прикмети на 7 вересня. goodfon.ru

Перелітні птахи сідають на землю 7 вересня – погода буде ясною.

Якщо ж вони сидять на дахах будинків – чекайте негоди.

Багато грибів у лісах – відповідно до прикмет, потрібно очікувати затяжної та холодної зими.

Якщо людина народилася в день Тита, то, прикмети говорять, щастя прийде до неї в зрілому віці. В якості талісмана таким людям варто носити бурштин.

Що не можна робити 7 вересня

У цей день не варто займатися будівництвом.

Не можна викидати залишки їжі зі столу.

Також 7 вересня не можна відмовляти в допомозі та обманювати

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