Що не можна робити на Тадея Проповідника: прикмети і свята 3 вересня

3 вересня православні християни вшановують пам'ять святого Тадея – апостола від семидесяти (так називали учнів, котрі не входили в число найближчих до Ісуса Христа). У народі свято отримало назву Льонниця.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Тадей Проповідник або Льонниця

У цей день відзначається пам'ять святого Тадея. Він народився в сирійському місті Едессі. Прийшовши одного разу в Єрусалим на свято, він почув проповідь Іоана Предтечі і прийняв від нього хрещення в Йордані. Пізніше, зустрівши Ісуса, він став його вірним учнем.

3 вересня відзначають Льонницю або День Тадея Проповідника Pixabay

На Тадея було прийнято прибирати льон. А оскільки в цей день відзначалася ще пам'ять мучениці Васси Алонської, то під час роботи говорили: "Баба Василина про льнах дбає". Стиснувши льон, його розкладали на луках – заради "влежання", іншими словами, щоб з нього вийшла зайва волога, а він став м'яким і гнучким.

Прикмети на 3 вересня:

Якщо третій день осені видався безхмарним і багато павутини, то весь вересень буде теплим.

Вітер холодний і листя на березах почало жовтіти – холод не за горами.

Кури линяють в цей день – до теплої зими.

Багато жолудів лежить на землі – буде сніжне Різдво.

Прикмети на 3 вересня: якою буде погода Pixabay

Що не можна робити 3 вересня:

Прислухатися до порад інших людей, думка може бути помилковою.

Дівчатам не можна заплітати коси, інакше волосся сухим і ламким. Для того, щоб волосся було прямим і густим, його потрібно розчесати і розпустити.

Не можна викидати яєчну шкаралупу, в іншому випадку можна накликати нещастя.

Не рекомендується протирати пил з предметів, інакше можна привнести в своє життя розчарування і біди.

Незаміжнім дівчатам, які бажають незабаром зустріти свого нареченого, потрібно залишатися вдома.

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