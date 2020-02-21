Масниця – одне з найдавніших і найвеселіших свят. Але навіть у неї є певні обмеження.

Що за церковними канонами не можна робити під час Масляного тижня, який починається в понеділок 24 лютого, читайте далі в OBOZREVATEL.

Масляна Pinterest

Що не можна робити на Масляну:

1. У Масляний тиждень не можна сваритися, злитися і лихословити, адже свято на те і свято, щоб навколо панувала атмосфера веселощів і дружності.

2. Оскільки Масляна передує Великому посту, під час свята краще відмовитися від м'ясної начинки в млинцях. Замість неї відмінно підійдуть рибна, ягідна, овочева, сирна начинки. Адже попереду – кілька тижнів суворого посту, так що краще почати готуватися до нього вже зараз.

На Масляну краще відмовитися від м'ясної начинки в млинцях Pinterest

3. Протягом Масляного тижня не можна зустрічати гостей в неприбраному будинку. Оскільки приймати гостей і самим ходити в гості є однією з головних традицій Масниці, потрібно навести чистоту і порядок в домі. У це свято не забороняється працювати, тому можете не боятися прання, прибирання та миття підлоги.

4. На Масляну заборонено затворництво – це порушення стародавніх звичаїв свята. Так що можна сміливо відправлятися в гості й влаштовувати гуляння з поїданням млинців.

На Масляну прийнято влаштовувати гуляння "Комсомольська правда"

5. Під час Масляного тижня не можна переїдати. Обжерливість – це гріх, особливо напередодні Великого посту, тому варто знати міру.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли святкується Масляна 2020 року, а також про те, які прикмети і традиції існують на Масницю.

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