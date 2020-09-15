Що не можна робити на Домни Доброродної: прикмети і свята 16 вересня

У середу, 16 вересня в Україні православні християни шанують пам'ять мученицького подвигу святої Домни (Домніки) Никомидійської. У народі свято називається Домни Доброродної.

За народним календарем в цей день існують також певні заборони, а прикмети розкажуть, якою буде погода найближчим часом. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Домни Доброродної: історія і традиція свята

У цей день відзначається пам'ять святої Домни (Домніки) Никомидійської. Вона жила в царювання імператора Максиміліана, була язичницькою жрицею, але прийняла християнську віру. Коли за наказом правителя почалися гоніння на християн, Домна постраждала за свої переконання і з тих пір стала вшановуватися як мучениця.

На Русі був звичай в цей день збирати навколо будинку всілякий мотлох – особливо старі, зношені постоли. Їх у великій кількості вішали на кілки навколо городу, під дахи хлівів або на стовпи біля воріт. Вважалося, що це захистить від пристріту і будинок, і двір, і худобу, і врожай, і самих господарів. Наші предки думали, що якщо недобра людина подивиться на постоли, здивується їх незліченній кількості і почне перераховувати, то вже нічого не зможе наврочити.

До вечора весь мотлох, крім постолів, викидали, а те, що можна було спалити, спалювали разом з картоплинням. На Русі вірили, що це принесе родині благополуччя на цілий рік вперед. Мішки, в які збирали на полях картоплю, промивали в річці і вивішували сушитися.

Прикмети на 16 вересня:

Грім гримить – до довгої і теплої осені.

Теплий день – до пізньої весни.

Червоний захід – до холодів або заморозків.

Якщо день туманним видався, то польові роботи пройдуть спокійно і легко.

Туман в повний місяць або молодик – до ясної погоди.

Дощ після обіду – до затяжного негоди.

Великі мурашники – до суворої зими.

На ялинках шишок багато – зима буде теплою.

Мало ягід і грибів – наступний рік буде неврожайним.

Що не можна робити 16 вересня:

У цей день категорично не можна лихословити, заздрити, лицемірити. Це може спричинити невдачі, неприємності на любовному фронті.

Також не можна викидати старі речі: існує повір'я, що вони охороняють житло і його мешканців.

Забороняється переїдати, особливо небажано їсти їжу тваринного походження.

День не підходить для сватання або одруження.

Жінці не можна гуляти в цей день наодинці, особливо після заходу сонця. Це може накликати серйозні неприємності.

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