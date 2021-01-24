Що не можна робити 25 січня: свята, прикмети на Тетянин день і іменинники

25 січня відзначають День пам'яті святої мучениці Татіани, в народі ж цей день відомий як Бабин кут. Іменини святкують Ілля, Петро, Тетяна, Макар.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, яку погоду чекати найближчими днями. Про те, що не можна робити 25 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Свята Татіана відмовилася вийти заміж і вирішила присвятити себе служінню церкви. Всі свої сили віддавала виконанню церковних обов'язків, поки не постраждала під час гоніння на християн при малолітньому імператорі Олександрі Сєвєру. Її примушували принести жертву язичницьким ідолам, але вона відмовилася. Тоді язичники віддали Татіану жорстоким мукам. Під час тортур вона молилася, щоб Бог просвітив її мучителів. І Господь почув молитву праведниці.

Перелякані гонителі стратили мученицю мечем разом її батьком, який навчив її вірі Христовій.

Народне свято 25 січня в давнину називали Бабин кут. Саме так називався бабин закуточок – місце у печі, де господиня проводила основну частину свого життя. Лагідно це місце також називалося сонечком. В честь цього на Тетянин день "большуха" (старша господиня в родині) пекла коровай, який символізує сонце, а після ділила на шматочки між усіма членами сім'ї.

За давньою традицією, в цей день потрібно було не тільки спекти хліб, сходити за водою, але і вибити килими. У народі говорили: "Тетяна і коровай пече, і доріжки б'є, і хоровод веде".

У цей день заведено пекти хліб і пряники у формі сонця – це робить весну ближче, а сонце за вікном – тепліше і яскравіше.

Якщо в Тетянин день хліб добре підіймався, то у господарів буде успішний і щасливий рік.

Коли коровай підіймався горбком по центру, це віщувало господині удачу, а ось якщо випічка виходила гладкою, то це обіцяло спокійний рік.

Якщо в цей день хліб, що випікається, потріскався, то це означало в майбутньому серйозні випробування.

Заметіль і сильний вітер 25 січня віщував неврожайний рік і посуху влітку.

Якщо з ранку на Тетяни йде сніг, то літо буде дощове, а якщо вийшло сонце – то весна буде ранньою.

У Тетянин день не можна сваритися і лаятися з близькими людьми. Варто постаратися провести день в спокої та хорошому настрої.

25 січня не можна відмовляти в проханнях. Наші предки вважали, що якщо відмовити, наприклад, бідняку, і не поділитися з ним їжею, то можна самому потрапити в біду.

У цей день заборонено займатися прибиранням і іншими домашніми справами.

Також краще перенести заняття спортом і ремеслом на інший день

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