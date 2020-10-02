Що не можна бажати на Астафія Вітряка: прикмети і свята 3 жовтня

3 жовтня в Україні і в усьому світі відзначають День тверезості й боротьби з алкоголізмом. Православні християни вшановують пам'ять святого Євстафія, за народним календарем свято називається Астафій Вітряк.

У цей день є низка заборон, а прикмети розкажуть про те, якою буде погода в найближчому майбутньому. Детальніше – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всесвітній день тверезості й боротьби з алкоголізмом

Дата ця не належить до офіційних. Утім, медики та соціальні працівники у всьому світі б'ють на сполох і закликають людство звернути увагу на проблему алкоголізації та її наслідки. Державні і громадські організації проводять лекції, семінари, виставки, присвячені цій проблемі.

Астафій Вітряк

Цього дня відзначається пам'ять великомученика Євстафія Римського. Він прийняв християнство, після того як під час полювання побачив між рогами оленя образ розп'ятого Спасителя. Євстафію випала важка доля: його слуги померли, худоба загинула, а сам він був розлучений із дружиною і дітьми. За одного з правителів він відмовився принести жертви ідолам на язичницькому святі. У підсумку імператор закатував його до смерті.

На Русі Астафія називали Вітряком, оскільки в цей день дули вітри. Також цього дня відзначали своє свято мірошники.

Прикмети на 3 жовтня

Якщо вітер дме з півночі – до холоднечі, з півдня – до тепла, західний – до вогкості, східний – до ясної погоди.

Якщо вранці небо білясте – до негоди.

Павутина літає і туман стоїть – до теплої осені.

Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.

Що не можна робити 3 жовтня

У цей день не можна струшувати воду після того, як вимив руки.

Також заборонено повертати комусь посуд порожній.

Не варто робити подарунки близьким і друзям – можете спровокувати сварку.

Жінкам заборонено підставляти обличчя до вітру. Наші предки вірили, що 3 жовтня він може здути з нього всю красу.

Якщо в цю суботу необхідно виконати якусь роботу, то робити її треба якісно.

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