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29 березня • оновлено в 04:54
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Савин день: що не можна робити, щоб не стати жебраком

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Православні віряни 29 березня вшановують пам'ять мученика Сави Єрмопольского, який жив у Єгипті в III столітті.

У народі це свято відоме як Савин день, або Возовий день. З давніх-давен з цією датою було пов'язано багато різних прикмет і заборон. Детальніше про те, що не можна робити в Савин день, розповість OBOZREVATEL.

Святий Сава

Святий Сава

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Савин день: традиції та звичаї

У народі про Савин день казали: "Весняний день, як ласкаве слово. Сонця хоч і немає, а вода все одно біжить".

На Сави здавна було прийнято готувати воза до першого весняного виїзду: лагодити колеса, голоблі і т.п.: "На Сави сани полиш, а віз підсунь".

До цього дня з доріг остаточно сходив сніг, а весняний вітер підсушував бруд.

Савин день ще відомий як Возовий день

Савин день ще відомий як Возовий день

Pinterest

Прикмети на Савин день

Теплий Савин день обіцяв теплу весну. Якщо високо пливуть хмари – до гарної погоди.

Похмуро і сонце в хмару сідає – до дощу. Сніг швидко тане, а вода дружно біжить – до дощового літа.

Птахи в калюжах купаються – до тепла. Прилетіло багато птахів – весняний сезон буде теплим. Низький рівень води в річках – до неврожаю, високий – до мокрого літа.

Савин день 2020: прикмети

Савин день 2020: прикмети

Pixabay

Що не можна робити в Савин день 29 березня

На Сави не можна сваритися і сперечатися, щоб не накликати неприємності. Також після заходу сонця не можна їсти хліб – вважається, що це до злиднів.

З цієї ж причини в Савин день не позичали грошей – інакше сам увесь рік у боргах проведеш.

Також, за повір'ям, не можна розводити вогонь – не рекомендувалося навіть розтоплювати піч для випікання хліба. У народі вірили, що вогонь 29 березня може принести нещастя.

Савин день 2020: що не можна робити

Савин день 2020: що не можна робити

Pixabay

Крім того, на Саву не можна піднімати важкого – інакше помітно додасться турбот.

Казали також, що в Савин не можна кататися на санках, щоб не проїхати свою смугу везіння та удачі.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
календарь заборона релігія церква традиции свято
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