Савин день: що не можна робити, щоб не стати жебраком

Православні віряни 29 березня вшановують пам'ять мученика Сави Єрмопольского, який жив у Єгипті в III столітті.

У народі це свято відоме як Савин день, або Возовий день. З давніх-давен з цією датою було пов'язано багато різних прикмет і заборон. Детальніше про те, що не можна робити в Савин день, розповість OBOZREVATEL.

Святий Сава Pinterest

Савин день: традиції та звичаї

У народі про Савин день казали: "Весняний день, як ласкаве слово. Сонця хоч і немає, а вода все одно біжить".

На Сави здавна було прийнято готувати воза до першого весняного виїзду: лагодити колеса, голоблі і т.п.: "На Сави сани полиш, а віз підсунь".

До цього дня з доріг остаточно сходив сніг, а весняний вітер підсушував бруд.

Савин день ще відомий як Возовий день Pinterest

Прикмети на Савин день

Теплий Савин день обіцяв теплу весну. Якщо високо пливуть хмари – до гарної погоди.

Похмуро і сонце в хмару сідає – до дощу. Сніг швидко тане, а вода дружно біжить – до дощового літа.

Птахи в калюжах купаються – до тепла. Прилетіло багато птахів – весняний сезон буде теплим. Низький рівень води в річках – до неврожаю, високий – до мокрого літа.

Савин день 2020: прикмети Pixabay

Що не можна робити в Савин день 29 березня

На Сави не можна сваритися і сперечатися, щоб не накликати неприємності. Також після заходу сонця не можна їсти хліб – вважається, що це до злиднів.

З цієї ж причини в Савин день не позичали грошей – інакше сам увесь рік у боргах проведеш.

Також, за повір'ям, не можна розводити вогонь – не рекомендувалося навіть розтоплювати піч для випікання хліба. У народі вірили, що вогонь 29 березня може принести нещастя.

Савин день 2020: що не можна робити Pixabay

Крім того, на Саву не можна піднімати важкого – інакше помітно додасться турбот.

Казали також, що в Савин не можна кататися на санках, щоб не проїхати свою смугу везіння та удачі.

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