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7 травня • оновлено в 09:36
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Саморобки до Дня матері: топ-5 ідей подарунка своїми руками

2.3т
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10 травня українці відзначають День Матері. Напередодні свята багато хто замислюється над тим, що подарувати своїй мамі.

Один з найкращих варіантів – подарунок своїми руками, який буде особливо приємним для близької людини. OBOZREVATEL пропонує кілька ідей саморобок до Дня матері.

Гарний букет своїми руками на День матері

Букет своїми руками на День матері

Букет своїми руками на День матері

svoimirukamy.com

З підручних засобів можна зробити гарний букет для мами до Дня матері. Так, в якості матеріалу підійдуть папір, серветки, коробочки. У результаті у вас можуть вийти гарні троянди, ромашки або тюльпани.

Ваза своїми руками

Щоб зробити вазу в подарунок мамі, знадобляться скляна банка, ацетон, ватний диск, губка, серветки для декупажу, пензлик, клей пва, акрилові фарби, шпагат, ножиці, акриловий лак на водній основі.

Ваза своїми руками до Дня матері

Ваза своїми руками до Дня матері

svoimirukamy.com

Для початку потрібно знежирити банку за допомогою ватного диска й ацетону, а потім покрити її білою фарбою. Після висихання намотайте шпагат на кришку. Виріжте квіти або інші малюнки з серветок і приклейте їх на банку. Прикрасьте банку різними фарбами і дочекайтеся висихання.

Ваза своїми руками до Дня матері

Ваза своїми руками до Дня матері

svoimirukamy.com

Мило ручної роботи до Дня матері

Таке мило підходить для жирної і проблемної шкіри, має приємний аромат і антибактеріальний ефект.

Для виготовлення мила знадобляться: 100 грам мильної основи, цедра половинки лимона, 1 чайна ложка рідкого меду, 1 чайна ложка сушених квітів лаванди, 5 крапель ефірного масла лаванди, 2 краплі ефірного мала лимона, формочка, посуд.

Саморобки до Дня матері 2020: мило ручної роботи

Саморобки до Дня матері 2020: мило ручної роботи

svoimirukamy.com

Мильну основу поріжте на кубики, розтопіть її на водяній бані і зніміть з плити. Цедру лимона натріть і відіжміть сік. Додайте лаванду і цедру в мильну основу, потім перемішайте її.

У трохи остиглу суміш додайте ефірні масла й мед, перемішайте. Залийте суміш у формочки і посипте зверху квітами лаванди. Залиште на добу для повного застигання.

Легкі саморобки для малюків до Дня матері

Зробити своїми руками подарунок до Дня матері можуть і малюки двох-трьох років під керівництвом тата або бабусі з дідусем. Це може бути букет з пластиліну або намальований пальчиковими фарбами, саморобка з ватних дисків або квіти з паперу.

Подарунок мамі своїми руками: квітка з пластиліну до Дня матері

Подарунок мамі своїми руками: квітка з пластиліну до Дня матері

dekorin.me

Саморобка до Дня матері з ватних дисків

Саморобка до Дня матері з ватних дисків

dekorin.me

Тюльпани своїми руками

Тюльпани своїми руками

montessoriself.ru

Букет мамі своїми руками

Букет мамі своїми руками

podelki.org

Саморобка до Дня матері для дітей старше 4-х років

Діти старше 4-х років та школярі зможуть зробити до Дня матері більш складні аплікації з кольорового паперу, вироби з помпонів, листівки.

Саморобка з помпонами до Дня матері

Саморобка з помпонами до Дня матері

dekorin.me

Як робити помпони

Як робити помпони

dekorin.me

Квіти з помпонами

Квіти з помпонами

dekorin.me

Саморобка з ватних дисків на День матері

Саморобка з ватних дисків на День матері

dekorin.me

Подарунок до Дня матері: букет з тканини своїми руками

Подарунок до Дня матері: букет з тканини своїми руками

podelki.org

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як привітати з Днем матері: топ-5 ідей оригінальних подарунків.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
свята День матері
Місце
Україна
Теги
традиции лайфхак свято
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