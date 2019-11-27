Різдвяний піст: що можна і що не можна їсти починаючи з 28 листопада.Календар

28 листопада починається Різдвяний піст – один з чотирьох багатоденних постів у православ'ї.
Його ще називають Пилипів піст, оскільки заговини на нього зазвичай випадають у Пилипів день 27 листопада. Детальніше про піст, про те, що можна і не можна їсти, розповість OBOZREVATEL.
Різдвяний піст 2019: коли починається
Різдвяний піст триває рівно 40 днів, у православних християн він починається щорічно 28 листопада і закінчується в переддень Різдва 6 січня. Це останній в році багатоденний піст.
kp.ua
У католиків Різдвяний піст починається на 13 днів раніше і триває з 15 листопада по 24 грудня. Різдво вони святкують 25 грудня.
Різдвяний піст має на меті духовне очищення людей через покаяння, молитву і стриманість у їжі, щоб зустріти Різдво з чистою душею.
Dan Kiefer / Unsplash
Різдвяний піст: що не можна їсти
Різдвяний піст не такий суворий, як Великий і Успенський пости. Основу столу в цей період становлять овочі, каші, бобові та гриби. Іноді дозволяється з'їсти трохи риби, а по вихідних – випити вина.
kp.ua
У той же час, протягом 40 днів посту суворо забороняється їсти продукти тваринного походження: молоко, м'ясо, яйця, вершкове масло, сир і всі похідні від них.
6 січня ввечері при появі першої зірки на небі, яка сповіщає про народження Ісуса Христа, православні християни сідають за святкову вечерю: до столу подають традиційно 12 пісних страв, першої прийнято їсти кутю.
Народна правда
Кутя готується з пшениці, рису або перлової крупи, з додаванням горіхів, меду, родзинок, маку, сухофруктів або цукатів.
Як увійти в Різдвяний піст: поради
Щоб обмеження в харчуванні в Різдвяний пост легше сприйняв організм, варто дотримуватися наступних рекомендацій:
ftimes.ru
– починати готуватися до посту слід за кілька тижнів, плавно виключаючи продукти тваринного походження з раціону;
– низьку калорійність їжі компенсувати більшою порцією, в перші дні краще намагатися їсти частіше;
– за день до початку Різдвяного посту рекомендуються очистити кишечник, щоб запустилися механізми внутрішньоклітинного харчування – інакше буде складніше приборкати апетит, особливо в перші 2-3 дні;
Pexels
– між прийомами їжі влаштовувати перекуси овочами і фруктами, а замість соку або компоту пити воду.
– починати піст зі слабкими обмеженнями, потім поступово посилювати їх.
kp.ua
Календар Різдвяного посту-2019 по днях
З 28 листопада по 19 грудня:
28 листопада, п'ятниця - гаряча їжа з маслом і риба.
29 листопада, четвер - сухоядіння (фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти, без масла).
30 листопада, п'ятниця - гаряча їжа з маслом і риба, дозволяється вино.
1 грудня, неділя - страви з олією, риба і вино.
2 грудня, понеділок - гаряча рослинна їжа без олії.
3 грудня, вівторок - гаряча рослинна їжа з маслом і риба.
4 грудня, середа - Введення у храм Пресвятої Богородиці. Дозволяється риба, страви з маслом і вино.
5 грудня, четверг - гаряча їжа з маслом і риба.
6 грудня, п'ятниця - сухоядіння.
7 грудня, субота - гаряча рослинна їжа з маслом, риба і вино.
8 грудня, неділя - страви з олією, риба, вино.
9 грудня, понеділок - гаряча їжа без олії.
10 грудня, вівторок - рослинна їжа з додаванням олії (супи, каші), а також риба.
11 грудня, середа - сухоядіння.
12 грудня, четверг - гаряча рослинна їжа з маслом, риба.
13 грудня, п'ятниця - сухоядіння.
14 грудня, субота - гаряча їжа з маслом і риба, дозволяється вино.
15 грудня, неділя - страви з олією, риба і вино.
16 грудня, понеділок - будь-яка рослинна їжа без олії.
17 грудня, вівторок - рослинна їжа з додаванням олії і риба.
18 грудня, середа - сухоядение.
19 грудня, четверг - День святого Миколая. Рослинна їжа з додаванням олії, риба і трохи вина.
З 20 грудня до 1 січня:
20 грудня, п'ятниця - сухоядіння.
21 грудня, субота - гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.
22 грудня, неділя - гаряча їжа з маслом, риба, трохи вина.
23 грудня, понеділок - гаряча рослинна їжа без олії.
24 грудня, вівоторок - гаряча рослинна їжа з рослинним маслом.
25 грудня, середа - сухоядіння.
26 грудня, четверг - гарячі страви з маслом.
27 грудня, п'ятниця - сухоядіння.
28 грудня, субота - гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.
29 грудня, неділя - гарячі страви з олією, риба, вино.
30 грудня, понеділок - гаряча рослинна їжа без олії.
31 грудня, вівторок - гаряча рослинна їжа з рослинним маслом.
1 січня, середа - Новий рік. сухоядіння.
З 2 по 6 січня:
2 січня, четверг - гаряча рослинна їжа без олії.
3 січня, пятниця - сухоядіння.
4 січня, субота - рослинна їжа з рослинним маслом.
5 січня, неділя - гаряча їжа з маслом.
6 січня, понеділок - Святвечір. До першої зірки заборонено їсти, а на столі повинні бути тільки пісні страви.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про День пам'яті святого апостола Філіппа. У народі це свято також називається Пилипів день, або Куделиця.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Різдвяний піст" на сайті "OBOZREVATEL".