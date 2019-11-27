Різдвяний піст: що можна і що не можна їсти починаючи з 28 листопада.Календар

28 листопада починається Різдвяний піст – один з чотирьох багатоденних постів у православ'ї.

Його ще називають Пилипів піст, оскільки заговини на нього зазвичай випадають у Пилипів день 27 листопада. Детальніше про піст, про те, що можна і не можна їсти, розповість OBOZREVATEL.

Різдвяний піст 2019: коли починається

Різдвяний піст триває рівно 40 днів, у православних християн він починається щорічно 28 листопада і закінчується в переддень Різдва 6 січня. Це останній в році багатоденний піст.

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У католиків Різдвяний піст починається на 13 днів раніше і триває з 15 листопада по 24 грудня. Різдво вони святкують 25 грудня.

Різдвяний піст має на меті духовне очищення людей через покаяння, молитву і стриманість у їжі, щоб зустріти Різдво з чистою душею.

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Різдвяний піст: що не можна їсти

Різдвяний піст не такий суворий, як Великий і Успенський пости. Основу столу в цей період становлять овочі, каші, бобові та гриби. Іноді дозволяється з'їсти трохи риби, а по вихідних – випити вина.

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У той же час, протягом 40 днів посту суворо забороняється їсти продукти тваринного походження: молоко, м'ясо, яйця, вершкове масло, сир і всі похідні від них.

6 січня ввечері при появі першої зірки на небі, яка сповіщає про народження Ісуса Христа, православні християни сідають за святкову вечерю: до столу подають традиційно 12 пісних страв, першої прийнято їсти кутю.

Народна правда

Кутя готується з пшениці, рису або перлової крупи, з додаванням горіхів, меду, родзинок, маку, сухофруктів або цукатів.

Як увійти в Різдвяний піст: поради

Щоб обмеження в харчуванні в Різдвяний пост легше сприйняв організм, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

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– починати готуватися до посту слід за кілька тижнів, плавно виключаючи продукти тваринного походження з раціону;

– низьку калорійність їжі компенсувати більшою порцією, в перші дні краще намагатися їсти частіше;

– за день до початку Різдвяного посту рекомендуються очистити кишечник, щоб запустилися механізми внутрішньоклітинного харчування – інакше буде складніше приборкати апетит, особливо в перші 2-3 дні;

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– між прийомами їжі влаштовувати перекуси овочами і фруктами, а замість соку або компоту пити воду.

– починати піст зі слабкими обмеженнями, потім поступово посилювати їх.

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Календар Різдвяного посту-2019 по днях

З 28 листопада по 19 грудня:

28 листопада, п'ятниця - гаряча їжа з маслом і риба.

29 листопада, четвер - сухоядіння (фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти, без масла).

30 листопада, п'ятниця - гаряча їжа з маслом і риба, дозволяється вино.

1 грудня, неділя - страви з олією, риба і вино.

2 грудня, понеділок - гаряча рослинна їжа без олії.

3 грудня, вівторок - гаряча рослинна їжа з маслом і риба.

4 грудня, середа - Введення у храм Пресвятої Богородиці. Дозволяється риба, страви з маслом і вино.

5 грудня, четверг - гаряча їжа з маслом і риба.

6 грудня, п'ятниця - сухоядіння.

7 грудня, субота - гаряча рослинна їжа з маслом, риба і вино.

8 грудня, неділя - страви з олією, риба, вино.

9 грудня, понеділок - гаряча їжа без олії.

10 грудня, вівторок - рослинна їжа з додаванням олії (супи, каші), а також риба.

11 грудня, середа - сухоядіння.

12 грудня, четверг - гаряча рослинна їжа з маслом, риба.

13 грудня, п'ятниця - сухоядіння.

14 грудня, субота - гаряча їжа з маслом і риба, дозволяється вино.

15 грудня, неділя - страви з олією, риба і вино.

16 грудня, понеділок - будь-яка рослинна їжа без олії.

17 грудня, вівторок - рослинна їжа з додаванням олії і риба.

18 грудня, середа - сухоядение.

19 грудня, четверг - День святого Миколая. Рослинна їжа з додаванням олії, риба і трохи вина.

З 20 грудня до 1 січня:

20 грудня, п'ятниця - сухоядіння.

21 грудня, субота - гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.

22 грудня, неділя - гаряча їжа з маслом, риба, трохи вина.

23 грудня, понеділок - гаряча рослинна їжа без олії.

24 грудня, вівоторок - гаряча рослинна їжа з рослинним маслом.

25 грудня, середа - сухоядіння.

26 грудня, четверг - гарячі страви з маслом.

27 грудня, п'ятниця - сухоядіння.

28 грудня, субота - гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.

29 грудня, неділя - гарячі страви з олією, риба, вино.

30 грудня, понеділок - гаряча рослинна їжа без олії.

31 грудня, вівторок - гаряча рослинна їжа з рослинним маслом.

1 січня, середа - Новий рік. сухоядіння.

З 2 по 6 січня:

2 січня, четверг - гаряча рослинна їжа без олії.

3 січня, пятниця - сухоядіння.

4 січня, субота - рослинна їжа з рослинним маслом.

5 січня, неділя - гаряча їжа з маслом.

6 січня, понеділок - Святвечір. До першої зірки заборонено їсти, а на столі повинні бути тільки пісні страви.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про День пам'яті святого апостола Філіппа. У народі це свято також називається Пилипів день, або Куделиця.

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