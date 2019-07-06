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Різдво святого Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята

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Православні християни 7 липня відзначають Різдво Іоанна Предтечі. Повна назва цього свята виглядає наступним чином - Різдво чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Присвячене свято народженню пророка в сім'ї священика Захарії та його дружини Єлизавети. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про історію та традиції цього дня.

Різдво святого Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята
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Різдво Іоанна Предтечі - одне з великих свят, які за значимістю йдуть після 12-ти двунадесятих свят. У цей день віруючі згадують, як в родині іудейського священика Захарії і його дружини Єлизавети народився майбутній пророк, який передбачив пришестя Месії - Ісуса Христа, а потім охрестив його в водах річки Йордан.

Коли святкується Різдво Іоанна Предтечі

Різдво Іоанна Предтечі - неперехідне свято. Воно відзначається 7 липня (24 червня за старим стилем).

Різдво святого Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята

Історія свята

Іоанн Предтеча жив приблизно з 6-2 року до н. е. до 30 року н. е. По материнській лінії Іоанн був родичем Ісуса Христа і народився на шість місяців раніше за нього.

Він був останнім пророком серед безлічі праведників, які передбачали пришестя Месії, який звільнить народ Ізраїлю. Іоанна називають Предтечею і Хрестителем. Предтечею - тому що він прийшов перш Христа і проповідував народу Його пришестя. Хрестителем - тому що він хрестив Спасителя в Йордані.

Різдво святого Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята

Перш ніж почати свою проповідь, Іоанн багато років жив в пустелі - готувався до свого служіння постом і молитвою. Носив грубий одяг, харчувався одними медом і сараною. Коли йому виповнилося тридцять років, Бог звелів йому вийти з пустелі і проповідувати пришестя Христа.

Різдво святого Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята

Іоанн прийшов на річку Йордан, в якій іудеї традиційно здійснювали релігійні обмивання. Тут він став говорити народу про покаяння і хрещення на відпущення гріхів і хрестити людей в водах.

Різдво святого Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята

Народ вірив пророцтвам Іоанна Предтечі. І ось, одного разу до берегів річки прийшов сам Ісус Христос. Спаситель попросив Іоанна хрестити Його. Хрещенням Христа увінчалася проповідь Іоанна Предтечі. На нього чекала мученицька смерть.

Різдво святого Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята

Іоанну Хрестителю відтяли голову, і принесли її на блюді Іродіаді. На згадку про це встановлений церковне свято - Усікновення глави Іоанна Предтечі.

Різдво святого Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята

Що не можна робити

  • Не можна і купатися, адже водяний може затягнути в воду.

  • Не можна нічого віддавати, продавати і позичати. А якщо людина знайде на дорозі гроші - ні в якому разі не можна їх брати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію, традиції та обряди на Івана Купала. Читайте також про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році ..

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Тема
свята
Місце
Україна
Тег
свято
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