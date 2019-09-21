Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити

21 вересня православні християни відзначають велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці.

Цього дня прийнято ходити до церкви і молитися за дітей, ходити в гості й спілкуватися з близькими. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що категорично не можна робити в цей день.

Як і на будь-яке церковне свято такого масштабу існує цілий список заборон на звичні в повсякденному житті дії. Це пов'язано з тим, що в день шанування великих святих потрібно зосередитися на духовному і не відволікатися на повсякденні справи.

Різдво Пресвятої Богородиці - свято pravlife

Список заборон на Різдво Пресвятої Богородиці

Не можна виконувати важку роботу, прибирати, прати і робити все по дому.

Заборонено сваритися і сердитися на когось.

Будь-яке рукоділля потрібно відкласти.

Також не можна різати хліб і користуватися ножицями.

Ходити до перукаря, стригтися і фарбувати волосся також під забороною.

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Змітати крихти хліба зі святкового столу строго заборонено.

Ходити босоніж по траві також не рекомендується.

Винятком з правил може виявитися тільки невідкладна робота або догляд за близькими і тваринами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня відзначається ще кілька важливих свят, серед яких День миру і День формацевта в Україні.

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