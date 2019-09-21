Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити

21 вересня православні християни відзначають велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці.
Цього дня прийнято ходити до церкви і молитися за дітей, ходити в гості й спілкуватися з близькими. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що категорично не можна робити в цей день.
Як і на будь-яке церковне свято такого масштабу існує цілий список заборон на звичні в повсякденному житті дії. Це пов'язано з тим, що в день шанування великих святих потрібно зосередитися на духовному і не відволікатися на повсякденні справи.
Різдво Пресвятої Богородиці - свято
pravlife
Список заборон на Різдво Пресвятої Богородиці
Не можна виконувати важку роботу, прибирати, прати і робити все по дому.
Заборонено сваритися і сердитися на когось.
Будь-яке рукоділля потрібно відкласти.
Також не можна різати хліб і користуватися ножицями.
Ходити до перукаря, стригтися і фарбувати волосся також під забороною.
Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
Змітати крихти хліба зі святкового столу строго заборонено.
Ходити босоніж по траві також не рекомендується.
Винятком з правил може виявитися тільки невідкладна робота або догляд за близькими і тваринами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня відзначається ще кілька важливих свят, серед яких День миру і День формацевта в Україні.
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