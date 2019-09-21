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21 вересня • оновлено в 08:42
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Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки

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На велике свято Різдво Пресвятої Богородиці, що відзначається 21 вересня, потрібно приділити особливу увагу близьким і рідним.

Цього дня прийнято не тільки ходити до церкви і молитися, а й сідати за святковий стіл, а також спілкуватися. З цієї нагоди OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками.

Різдво Пресвятої Богородиці – привітання у віршах

Пресвята Богородиця

Пресвята Богородиця

theodorosart

Так довго, так щиро молилась,

Так вірила в милість Небес,

До Бога лиш серцем тулилась

І несла покірно свій хрест.

Просила, молила, благала...

Минули в чеканні літа,

Лиш віра в душі не згасала,

Надія на Бога Свята.

Почув ті Молитви Всевишній,

Потішив на схилі життя:

Під серцем побожним, безгрішним

Понесла Пречисте Дитя.

Смиренно здолавши сум'яття,

Чекала Святе Немовля.

І це Непорочне Зачаття

У вдячності славить Земля.

Їй всесвіт співає Осанну,

У світі надії — в квіту,

Бо Чиста і Праведна Анна

Народить Марію Святу.

* * *

Вже прийшла друга Пречиста

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпорові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив

З неповторних земних див.

Різних сортів винограду,

По дозрілому йде саду,

По щедрій землі, по плаю

Це тобі й мені, – я знаю

І всім сущим на цім світі

Оті дари розмаїті,

Оця краса урожаю,

Ці лани, – з краю до краю,

Ця безмежна неба синь...

Навкруги, – де зір не кинь!

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії, – за дари такії.

* * *

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце хай щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

Різдво Пресвятої Богородиці – привітання в прозі

Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки

Від щирого серця вітаю з цим прекрасним святом! Бажаю спокою на душі, сімейної гармонії, міцного кохання і добрих намірів! Нехай Пресвята Богородиця береже вас і близьких!

* * *

Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю впускати в своє серце тільки світлі почуття, бажаю берегти і себе, і сім'ю. Нехай Пресвята Богородиця вберігає тебе від заздрості і зради, нехай в житті буде щастя і радість. Бажаю доброго здоров'я і щедрого кохання.

* * *

Поспішаю тебе привітати з Різдвом Богородиці і побажати добра, любові, удачі та безмежного щастя! Нехай це світле свято принесе багато позитивних емоцій та щирих посмішок! Бажаю тобі жити в гармонії з собою та насолоджуватися життям!

Різдво Пресвятої Богородиці – листівки

Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки
Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки
Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки
Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки
Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки
Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки
Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки
Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, також цього дня святкується День фармацевта в Україні. Дізнайтеся, як можна привітати з професійним святом, за посиланням.

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