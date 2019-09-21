Різдво Пресвятої Богородиці: кращі привітання та листівки

На велике свято Різдво Пресвятої Богородиці, що відзначається 21 вересня, потрібно приділити особливу увагу близьким і рідним.
Цього дня прийнято не тільки ходити до церкви і молитися, а й сідати за святковий стіл, а також спілкуватися. З цієї нагоди OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками.
Різдво Пресвятої Богородиці – привітання у віршах
Пресвята Богородиця
theodorosart
Так довго, так щиро молилась,
Так вірила в милість Небес,
До Бога лиш серцем тулилась
І несла покірно свій хрест.
Просила, молила, благала...
Минули в чеканні літа,
Лиш віра в душі не згасала,
Надія на Бога Свята.
Почув ті Молитви Всевишній,
Потішив на схилі життя:
Під серцем побожним, безгрішним
Понесла Пречисте Дитя.
Смиренно здолавши сум'яття,
Чекала Святе Немовля.
І це Непорочне Зачаття
У вдячності славить Земля.
Їй всесвіт співає Осанну,
У світі надії — в квіту,
Бо Чиста і Праведна Анна
Народить Марію Святу.
* * *
Вже прийшла друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпорові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Різних сортів винограду,
По дозрілому йде саду,
По щедрій землі, по плаю
Це тобі й мені, – я знаю
І всім сущим на цім світі
Оті дари розмаїті,
Оця краса урожаю,
Ці лани, – з краю до краю,
Ця безмежна неба синь...
Навкруги, – де зір не кинь!
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, – за дари такії.
* * *
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце хай щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.
Різдво Пресвятої Богородиці – привітання в прозі
Від щирого серця вітаю з цим прекрасним святом! Бажаю спокою на душі, сімейної гармонії, міцного кохання і добрих намірів! Нехай Пресвята Богородиця береже вас і близьких!
* * *
Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю впускати в своє серце тільки світлі почуття, бажаю берегти і себе, і сім'ю. Нехай Пресвята Богородиця вберігає тебе від заздрості і зради, нехай в житті буде щастя і радість. Бажаю доброго здоров'я і щедрого кохання.
* * *
Поспішаю тебе привітати з Різдвом Богородиці і побажати добра, любові, удачі та безмежного щастя! Нехай це світле свято принесе багато позитивних емоцій та щирих посмішок! Бажаю тобі жити в гармонії з собою та насолоджуватися життям!
Різдво Пресвятої Богородиці – листівки
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