Різдво Христове: привітання зі святом

25 грудня Різдво Христове святкується католиками всього світу. Різдвяний святвечір починається 24 грудня, тоді ж проходить і всеношна служба в католицьких церквах.
У цей день прийнято дарувати друзям і близьким подарунки, ставити різдвяну ялинку і чекати візиту Санта-Клауса. OBOZREVATEL же зібрав кращі привітання з Різдвом.
Різдво
Різдво Христове – привітання у віршах
З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
***
У Віфлеємі –
В стайні на сіні –
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому сину
Славу віддайте!
Слава на небі
Богу Святому,
На землі спокій
Роду людському.
***
Щастя тому, хто його чекає,
Любов тому, хто є сам,
Здоров’я також хто його немає
І красу – хто яку обрав сам.
Сліпим сили сонячного щастя,
Покинутим також – сили пережить,
Ну а всім Вам на Різдво Христове -
Я бажаю просто в мирі жить!
Різдво
Різдво Христове – привітання в прозі
Найсвітлішого, гарного, святкового настрою. Радості, блиску в очах, посмішок, позитивних думок і везіння, душевної гармонії і тільки справжніх людей поруч. Нехай казка в будинок прийде, промінь тепла і світла буде оберігати кожен день. Вірте тільки в краще, тоді всі приємні зустрічі будуть невипадковими.
***
Вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
***
Вітаю зі світлим святом Різдва! Бажаю миру, добра і достатку в кожен дім! Нехай самі радісні почуття переповнюють душу в цей чудовий день! Хочеться побажати тільки добрих чудес, неземного щастя та здійснення всіх благих бажань!
Різдво Христове – листівки
Різдво
Різдво
Різдво
Різдво
Різдво
Різдво
Різдво
Різдво
Різдво Христове – відео-привітання
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити на католицьке Різдво.
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