Різдво Христове: привітання зі святом

25 грудня Різдво Христове святкується католиками всього світу. Різдвяний святвечір починається 24 грудня, тоді ж проходить і всеношна служба в католицьких церквах.

У цей день прийнято дарувати друзям і близьким подарунки, ставити різдвяну ялинку і чекати візиту Санта-Клауса. OBOZREVATEL же зібрав кращі привітання з Різдвом.

Різдво

Різдво Христове – привітання у віршах

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

У Віфлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу Святому,

На землі спокій

Роду людському.

***

Щастя тому, хто його чекає,

Любов тому, хто є сам,

Здоров’я також хто його немає

І красу – хто яку обрав сам.

Сліпим сили сонячного щастя,

Покинутим також – сили пережить,

Ну а всім Вам на Різдво Христове -

Я бажаю просто в мирі жить!

Різдво

Різдво Христове – привітання в прозі

Найсвітлішого, гарного, святкового настрою. Радості, блиску в очах, посмішок, позитивних думок і везіння, душевної гармонії і тільки справжніх людей поруч. Нехай казка в будинок прийде, промінь тепла і світла буде оберігати кожен день. Вірте тільки в краще, тоді всі приємні зустрічі будуть невипадковими.

***

Вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

***

Вітаю зі світлим святом Різдва! Бажаю миру, добра і достатку в кожен дім! Нехай самі радісні почуття переповнюють душу в цей чудовий день! Хочеться побажати тільки добрих чудес, неземного щастя та здійснення всіх благих бажань!

Різдво Христове – листівки

Різдво

Різдво

Різдво

Різдво

Різдво

Різдво

Різдво

Різдво

Різдво Христове – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити на католицьке Різдво.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!