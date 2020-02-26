У неділю, 1 березня, православні віруючі відзначають велике свято – Прощену неділю. Це останній день Масляної, він передує початку Великого посту, який у 2020 році розпочнеться 2 березня і триватиме до Великодня 19 квітня.

У Прощену неділю, у цей дуже світлий день, прийнято просити пробачення один в одного, також в останній день Масляної прийнято спалювати ляльку із соломи. Про традиції свята, про те, як його відзначати і що не можна робити, – розповідає OBOZREVATEL.

Прощена неділя Pinterest

Як відзначити Прощену неділю

Прощена неділя – це останній день Масниці та остання неділя перед початком Великого посту, який триватиме 48 днів до самого Великодня.

Прощена неділя завершує тиждень традиційних гулянь Масляного тижня. Цього дня спалюють опудало, яке є символом злих сил зими.

Вважається, що в Прощену неділю слід відпустити всі образи, помиритися з людьми, з якими ви раніше перебували у сварці, попросити пробачення у всіх, кого ви коли-небудь і чим-небудь могли образити.

Прощена неділя Pinterest

Якщо ж просять пробачення у вас, потрібно сказати у відповідь: "Бог простить і я прощаю".

Якщо є бажання і можливість, в Прощену неділю добре сходити на сповідь до церкви. Цього дня в храмі читають частину Нагірної проповіді, де йдеться про прощення образ ближнім.

У свято також прийнято накривати смачний стіл і збирати за ним усю родину. При цьому в старовину за стіл сідали 7 разів – за кількістю днів масляного тижня. У віруючих цього дня існує спеціальне меню: на сніданок – млинці; на обід – млинці і молочні продукти: твердий і кисломолочний сир, масло, сметана тощо, а також страви з риби, овочів і яєць. Але м'ясо вже їсти не можна.

Прощена неділя Pinterest

На вечерю за традицією в Прощену неділю подавали яєчню. Так господині знаходили застосування яйцям і молоку, що залишилися від приготування млинців.

У понеділок залишки їжі доїдати вже не можна, тому залишками їжі діляться з птахами і тваринами. Також можна нагодувати ними бездомних.

Що не можна робити в Прощену неділю

У Прощену неділю не можна лихословити, сваритися, злитися, сердитися, дратуватися, лаятися і думати про погане.

Також не можна займатися важкою фізичною працею, прибирати, прати. Водночас дозволено приготування їжі і догляд за домашніми тваринами.

Прощена неділя Pinterest

Крім того, в Прощену неділю не можна їсти м'ясо. Також не можна пізно лягати спати, бо після півночі вже настає Великий піст.

З давніх-давен у народі вірили, що саме ввечері Прощеної неділі відбувається Страшний суд, тому люди намагалися за можливості не виходити з дому, згадувати власні гріхи і в жодному разі не вживати алкоголь.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити на Масницю: суворі заборони Масляного тижня.

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