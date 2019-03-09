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/свята

Прощена неділя-2019: як правильно просити пробачення

6.2тЧитати матеріал російською

Прощена неділя припадає на останній день Масляної, тобто в 2019 році воно починається 10 березня 2019.

Уже з 11 березня починається Великий піст, який в християнському світі потрібно витримати, щоб стати на шлях, який веде ближче до Господа. OBOZREVATEL з'ясував, як правильно потрібно просити вибачення в цей день.

У цей день важливо закрити всі образи. Тобто не формально попросити вибачення, і щиро попросити вибачення у всіх, кого ви могли випадково чи навмисне образити. Тільки після того, як людина буде впевнена в чистих намірах, він зможе з дівочою совістю приступити до Великого посту.

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Вибачення у близьких і знайомих потрібно просити вголос: "Бог простить мене прости" або "Бог простить, і я прощаю".

Прощена неділя-2019: як правильно просити пробачення

pixabay

Це потрібно робити до самої ночі. При чому християни вважають, що не можна вживати м'ясо, але інша їжа дозволена. Думки повинні бути чистими. Скаржитися з лаятися не можна.

Саме Прощена неділя є періодом для того, щоб пробачити кривдників. Цей звичай є настільки стародавнім, що навіть слов'яни підходили до цього дуже відповідально і каялися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прощання воскресіння відзначається за один день до Великого посту. Як це правильно робити, і які традиції свята - читайте тут.

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Тема
Масляна
Місце
Україна
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