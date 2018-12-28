Привітання з Новим Роком 2019: яскраві вірші та листівки

Зовсім скоро практично в усьому світі відзначатимуть Новий рік. Хтось відправиться на галасливі вечірки, а хтось, навпаки, зустріне свято в колі сім'ї. 2019 - це рік Жовтої Земляного Свині, а значить саме ця тварина буде покровителем наступних 365 днів.

OBOZREVATEL пропонує читачеві яскраві та оригінальні привітання з Новим роком.

Пронедра

Хай здійсняються бажані мрії,

Рік новий стане роком надії.

Хай здоров’я міцного прибуде,

Щастя, радості, посмішок всюди!

І достаток хай буде в оселі,

Щоб були всі гуляння веселі!

Творчих успіхів, сил і наснаги.

Від близьких — розуміння й поваги.

Від колег — допомоги в роботі.

І хай місця не буде турботі.

Керівництво хай збільшить доходи

За природність красивої вроди.

Все здорово

Нехай в новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Незгоди всі забудуться,

Що мріялось — все збудеться,

Злагода в сім’ї панує.

Дарунки Дід Мороз готує!

New-year-party.ru

Хай стане Новий рік вам справжнім святом,

Щоб ви були щасливі і багаті,

Багато радісних співали щоб пісень

І дякували Богу кожен день!

Хай рідні ваші будуть всі здорові,

В сім`ї і на роботі — все чудово.

Нехай вас люблять, дорого цінують,

Кохані ніжно кожен день цілують!

Добра і радості усій вашій родині.

Хто хоче, хай народить дочку й сина,

А в кого є — нехай щасливі будуть

І тата з мамою довіку не забудуть!

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З Новим роком Вас вітаю,

І у рік новий бажаю

Щастя й радості довкола,

Щоб усе було чудово!

Хай пухнастий білий сніг

Грошей сипле на поріг,

Хай веселим рік цей плине,

Та здоров’я не покине!