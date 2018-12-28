Привітання з Новим Роком 2019: яскраві вірші та листівки

Зовсім скоро практично в усьому світі відзначатимуть Новий рік. Хтось відправиться на галасливі вечірки, а хтось, навпаки, зустріне свято в колі сім'ї. 2019 - це рік Жовтої Земляного Свині, а значить саме ця тварина буде покровителем наступних 365 днів.
OBOZREVATEL пропонує читачеві яскраві та оригінальні привітання з Новим роком.
Пронедра
Хай здійсняються бажані мрії,
Рік новий стане роком надії.
Хай здоров’я міцного прибуде,
Щастя, радості, посмішок всюди!
І достаток хай буде в оселі,
Щоб були всі гуляння веселі!
Творчих успіхів, сил і наснаги.
Від близьких — розуміння й поваги.
Від колег — допомоги в роботі.
І хай місця не буде турботі.
Керівництво хай збільшить доходи
За природність красивої вроди.
Все здорово
Нехай в новому році
Щодня й на кожнім кроці
Дива чарівні стануться
І мрії всі збуваються.
Нехай хурделиця змете
Усе лихе, що сталося,
А новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.
Незгоди всі забудуться,
Що мріялось — все збудеться,
Злагода в сім’ї панує.
Дарунки Дід Мороз готує!
New-year-party.ru
Хай стане Новий рік вам справжнім святом,
Щоб ви були щасливі і багаті,
Багато радісних співали щоб пісень
І дякували Богу кожен день!
Хай рідні ваші будуть всі здорові,
В сім`ї і на роботі — все чудово.
Нехай вас люблять, дорого цінують,
Кохані ніжно кожен день цілують!
Добра і радості усій вашій родині.
Хто хоче, хай народить дочку й сина,
А в кого є — нехай щасливі будуть
І тата з мамою довіку не забудуть!
school-taganka.info
З Новим роком Вас вітаю,
І у рік новий бажаю
Щастя й радості довкола,
Щоб усе було чудово!
Хай пухнастий білий сніг
Грошей сипле на поріг,
Хай веселим рік цей плине,
Та здоров’я не покине!
все здоровоо