Прикмети та свята 1 листопада: що не можна робити

1 листопада в Україні та в усьому світі відзначають кілька міжнародних свят, а саме, День всіх святих і Міжнародний день вегана.
Також святкують День Мертвих у Мексиці, в народі – Артем'єв день, а день ангела у Миколи. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
Праздники 1 листопада
Міжнародний день вегана
День вегана
Це свято вперше з'явилося у 1994 році, коли Веганська спільнота відзначала своє 50-річчя. Слово "веган" вийшло із перших трьох і останніх двох літер англійського "vegetarian" ("вегетаріанець"). Йдеться про спосіб життя, який характеризується повною відмовою від продуктів тваринного походження, в тому числі від молока, яєць та подібних компонентів.
День всіх святих у західних християн
День всіх святих
Близько двох тисяч років тому кельтські племена святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цей час вважався чарівним і містичним, коли стиралася межа між світом живих і мертвих. У католиків прийнято на День всіх святих ходити до храму, після чого відвідувати цвинтар.
День Мертвих у Мексиці
День мертвих
pixabay
Одне з найяскравіших та самобутніших свят Мексики, що відзначається щорічно. Культ смерті прийшов від ацтеків та майя. ЮНЕСКО в 2003 році відзначила унікальність цієї події та присвоїла їй особливий статус. Це свято відзначається два дні – 1 і 2 листопада, перетинаючись із Днем всіх святих і Днем поминання покійних.
Артем'єв день
Артем'єв день
azbyka.ru
Цього дня вшановується пам'ять святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті. Він був воєначальником при імператорі Костянтині Великому, після чого обіймав посаду намісника Єгипту. Коли до влади прийшов імператор Юліан Отсупник і почав гоніння на християн, Артемій виступив з критикою, за що був заарештований і підданий жорстоким тортурам. На Русі було прийнято благати Артемія про позбавлення випадкової смерті. Його вважали захисником від різного роду хвороб.
Прикмети 1 листопада
Світанок безхмарний – до сухої погоди.
Днем тепло – до теплої весни.
День морозний – до холодної зими.
Випав сніг, а день холодний – до пізньої весни.
Брудно на вулиці – до справжньої зими залишилося 28 днів.
Птахи високо летять – снігу буде багато.
Сова на даху вмостилася – до небіжчика в будинку.
Що не можна робити 1 листопада
Не можна сушитися речі на ніч, вбивати павуків, відмовляти тим, хто благає про допомогу, тримати двері й вікна відчиненими та обертатися на кроки за спиною.
Хто народився 1 листопада
Айшварія Рай (46 років)
Айшварія Рай
instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb
Популярна індійська фотомодель і актриса, переможниця конкурсу "Міс світу" 1994 року, володарка нагороди Падма Шрі, офіцерка французького ордена мистецтв і літератури з 2012 року.
Дженні Маккарті (47 років)
Дженні Маккарті
instagram.com/jennymccarthy
Відома американська актриса, фотомодель і авторка декількох книг, фотомодель журналу Playboy.
Марія Порошина (46 років)
Марія Порошина з дочкою
instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna
Відома російська актриса театру, кіно і дубляжу. Здебільшого знімається у серіалах. Зіграла головну роль в "Нічному дозорі".
Як повідомляв OBOZREVATEL, свято День всіх святих відзначається вже багато століть. Історію, традицію та обряди можна дізнатися в нашому матеріалі.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.