Прикмети та свята 1 листопада: що не можна робити

1 листопада в Україні та в усьому світі відзначають кілька міжнародних свят, а саме, День всіх святих і Міжнародний день вегана.

Також святкують День Мертвих у Мексиці, в народі – Артем'єв день, а день ангела у Миколи. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Праздники 1 листопада

Міжнародний день вегана

День вегана

Це свято вперше з'явилося у 1994 році, коли Веганська спільнота відзначала своє 50-річчя. Слово "веган" вийшло із перших трьох і останніх двох літер англійського "vegetarian" ("вегетаріанець"). Йдеться про спосіб життя, який характеризується повною відмовою від продуктів тваринного походження, в тому числі від молока, яєць та подібних компонентів.

День всіх святих у західних християн

День всіх святих Pinterest

Близько двох тисяч років тому кельтські племена святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цей час вважався чарівним і містичним, коли стиралася межа між світом живих і мертвих. У католиків прийнято на День всіх святих ходити до храму, після чого відвідувати цвинтар.

День Мертвих у Мексиці

День мертвих pixabay

Одне з найяскравіших та самобутніших свят Мексики, що відзначається щорічно. Культ смерті прийшов від ацтеків та майя. ЮНЕСКО в 2003 році відзначила унікальність цієї події та присвоїла їй особливий статус. Це свято відзначається два дні – 1 і 2 листопада, перетинаючись із Днем всіх святих і Днем поминання покійних.

Артем'єв день

Артем'єв день azbyka.ru

Цього дня вшановується пам'ять святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті. Він був воєначальником при імператорі Костянтині Великому, після чого обіймав посаду намісника Єгипту. Коли до влади прийшов імператор Юліан Отсупник і почав гоніння на християн, Артемій виступив з критикою, за що був заарештований і підданий жорстоким тортурам. На Русі було прийнято благати Артемія про позбавлення випадкової смерті. Його вважали захисником від різного роду хвороб.

Прикмети 1 листопада

Світанок безхмарний – до сухої погоди.

Днем тепло – до теплої весни.

День морозний – до холодної зими.

Випав сніг, а день холодний – до пізньої весни.

Брудно на вулиці – до справжньої зими залишилося 28 днів.

Птахи високо летять – снігу буде багато.

Сова на даху вмостилася – до небіжчика в будинку.

Що не можна робити 1 листопада

Не можна сушитися речі на ніч, вбивати павуків, відмовляти тим, хто благає про допомогу, тримати двері й вікна відчиненими та обертатися на кроки за спиною.

Хто народився 1 листопада

Айшварія Рай (46 років)

Айшварія Рай instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Популярна індійська фотомодель і актриса, переможниця конкурсу "Міс світу" 1994 року, володарка нагороди Падма Шрі, офіцерка французького ордена мистецтв і літератури з 2012 року.

Дженні Маккарті (47 років)

Дженні Маккарті instagram.com/jennymccarthy

Відома американська актриса, фотомодель і авторка декількох книг, фотомодель журналу Playboy.

Марія Порошина (46 років)

Марія Порошина з дочкою instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

Відома російська актриса театру, кіно і дубляжу. Здебільшого знімається у серіалах. Зіграла головну роль в "Нічному дозорі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, свято День всіх святих відзначається вже багато століть. Історію, традицію та обряди можна дізнатися в нашому матеріалі.

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