Прикмети й свята 7 жовтня: що не можна робити

7 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають багато свят, серед яких варто відзначити Міжнародний день лікаря.

Також святкують Всесвітній день архітектури, День Хабітат (житла), а в народі – Текле Запрядальніца. Прикмети розкажуть, якою буде зима цого року. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 7 жовтня

Міжнародний день лікаря

день лікаря pixabay

Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня. Ініціаторами створення свята виступили Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і Міжнародна медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів". Цього дня прийнято влаштовувати різні семінари, лекції про професії, виставки та презентації.

Всесвітній день архітектури

день архітектора pixabay

Це свято було засновано Міжнародним союзом архітекторів (МСА). Спочатку на зборах у 1985 році було вирішено щорічно святкувати Всесвітній день архітектури 1 липня. А в 1996 році Міжнародний союз архітекторів прийняв резолюцію про перенесення дати, приурочивши її до Всесвітнього дня Хабітат.

Всесвітній день Хабітат (Всесвітній день житла)

день житла pixabay

У 1985 році Генеральна Асамблея ООН заснувала Всесвітній день з метою забезпечення населення планети житлом до 2000 року. Головна ідея – задуматися про стан наших міст.

Текле Запрядальніца

Цього дня вшановується пам'ять ранньохристиянської святої, яку шанують в лику рівноапостольної – Теклі Іконійської. Вона народилася в Іконії у родині багатих язичників. У 18 років заручилася зі знатним юнаком, але почувши проповідь апостола Павла, вирішила не виходити заміж, а присвятити себе служінню Богу. Через неї заарештували апостола, надалі Текле підкуповувала вартових і відвідувала Павла. В результаті святу намагалися спалити на багатті, але дощ погасив полум'я. Пізніше Текле зробила матір християнкою, а померла у 90 років у печері.

Текле Іонікійська "Азбука віри"

У народі вірили, що Цього дня все, що зав'яжеш, вже не розв'язати. Тому часто грали весілля.

Прикмети 7 жовтня

Птахи низько до землі летять – до ранньої та холодної зими.

Багато жолудів – до м'якої зими й врожайного року.

Грім – до теплої та безсніжної зими.

Білка від хвоста до голови линяє – до холодної зими.

Великий врожай горобини – буде холодно взимку.

Що не можна робити 7 жовтня

Цього дня суворо заборонено лаятися в будинку і ображатися. Наші предки вважали, що так можна привернути лихо.

Хто народився 7 жовтня

Лірой Торнгілл (51 рік)

Лірой Торнгілл instagram / leeroy_thornhill

Британський електронний музикант, колишній клавішник британського гурту The Prodigy. Велику популярність здобув дует Ліроя із Мартеном Гергером (німецьким музикантом і засновником букінг-агентства, вихідцем з колективу Boogie Army) – Smash Hi-Fi.

Ділан Бейкер (60 років)

Ділан Бейкер (зліва) Tom Brown / nightflight

Відомий американський актор, часто знімається на другому плані. Фільми: "Людина-павук", "Гарний, поганий, злий", "Проклятий шлях", "Сельма", "Час ікс" та інші.

Анастасія Стоцька Instagram

Українська і російська поп-співачка, актриса. Відомі пісні: "Любовь-морковь", "Предатель", "Яд и мед", "И ты скажешь", "Преступник" та інші.

Шон і Аарон Ешмор (40)

Аарон Ешмор instagram / aaron_ashmore

Шон Ешмор instagram / shawnrashmore

Канадські актори, брати-близнюки. Шон відомий публіці за роллю Людини-льоду в серії фільмів "Люди Ікс". Аарон знімався у серіалі про Супермена "Таємниці Смолвіля", а також в "Сховище 13".

Ганна Політковська – день смерті

Ганна Політковська Кадр з документального фільму

Народилася 30 серпня 1958 року – померла у 2006 році. Відома російська журналістка, правозахисниця й письменниця. Приділяла особливу увагу конфлікту у Чечні. 7 жовтня була застрелена у ліфті свого будинку в центрі Москви. Перші відомості вказували на замовне вбивство, так як було вироблено чотири постріли, включаючи у голову. За версією слідства, організатором злочинної групи був один з лідерів "лазанського" угруповання Магомед Дімельханов. Політковську застрелили, бо у "шишок у Чечні до неї були серйозні претензії".

Валерій Марченко – день смерті

Валерій Марченко вікіпедія

Народився 16 вересня 1947 – помер у 1984 році. Український дисидент-правозахисник, літературознавець і перекладач. У 1973 році його затримав співробітник КДБ нібито за антирадянську пропаганду. Помер Марченко 5 жовтня 1984 у тюремній лікарні в Ленінграді. Мати змогла домогтися видачі тіла сина. Похований у селі Гатне (Києво-Святошинського району Київської області).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як можна привітати лікарів з професійним святом.

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