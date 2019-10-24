Прикмети й свята 25 жовтня: що не можна робити

25 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити День маркетолога й день пам'яті мучеників Прова, Тараха й Андроніка.
У народі – Андрон Звіздар. День ангела – Іван, Тарас. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
Свята 25 жовтня
День маркетолога
День маркетолога
pixabay
В Україні це свято відзначається 25 жовтня, хоч воно й не має офіційного статусу. Маркетологи – стратеги і тактики продажів, завдяки яким споживачі завжди знають, що їм потрібно купити. Перше управління з маркетингу й реклами було створено на території СРСР ще у 1975 році.
День пам'яті мучеників Прова, Тараха й Андроніка (Андрон Звіздар)
Пров, Тарах і Андронік
"Православие"
Святі постраждали у 304 році за Христа у місті Тарс Кілікійський. Мучителі по черзі запитували їх імена, на що отримували відповідь: "Я – християнин, і це ім'я для мене дорожче за те, що дано батьками". Трьох мучеників піддавали тортурам, але на всіх допитах вони говорили, що не бояться смерті, тому що оживуть на небесах. У народі цього дня за зірками судили про погоду і про майбутній урожай, тому свято отримало таку назву.
Прикмети 25 жовтня
Північний вітер – до похолодання.
Напрямок вітру змінюється – похмура погода встановиться надовго.
Грім гримить – до безсніжної та теплої зими.
Місяць в колах – до посушливого літа.
Птахи низько до землі летять – до ранньої та холодної зими.
Багато ялинових шишок – до доброго врожаю ярих.
Місяць почервонів – до вітру.
Зірки яскраві – до морозу, тьмяні – до похолодання.
Багато яскравих зірок – до доброго врожаю гороху.
Зірки мерехтять – до снігу.
Зірка впала – до вітряної погоди.
Що не можна робити 25 жовтня
Цього дня заборонено прати, вибивати перини, купувати церковні свічки, гадати на картах, сваритися, білити стіни й ставити квас.
Хто народився 25 жовтня
Михайло Галустян (40 років)
Михайло Галустян
instagram / m_galustyan
Російський шоумен, гуморист, комедійний актор, сценарист і продюсер вірменського походження, колишній учасник КВК і резидент шоу "Comedy Club".
Влад Топалов (34 роки)
Влад Топалов
instagram / vladtopalovofficial
Російський співак, виконавець, екссоліст гурту "Smash!", чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко.
Кеті Перрі (35 років)
Кетті Перрі
Instagram / katyperry
Популярна американська співачка, композиторка, авторка пісень, актриса, посол доброї волі ООН. У квітні 2007 року Перрі підписала контракт із звукозаписною компанією Capitol Records.
Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Також було названо найпопулярніші костюми на свято.
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