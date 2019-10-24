Прикмети й свята 25 жовтня: що не можна робити

25 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити День маркетолога й день пам'яті мучеників Прова, Тараха й Андроніка.

У народі – Андрон Звіздар. День ангела – Іван, Тарас. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 25 жовтня

День маркетолога

День маркетолога pixabay

В Україні це свято відзначається 25 жовтня, хоч воно й не має офіційного статусу. Маркетологи – стратеги і тактики продажів, завдяки яким споживачі завжди знають, що їм потрібно купити. Перше управління з маркетингу й реклами було створено на території СРСР ще у 1975 році.

День пам'яті мучеників Прова, Тараха й Андроніка (Андрон Звіздар)

Пров, Тарах і Андронік "Православие"

Святі постраждали у 304 році за Христа у місті Тарс Кілікійський. Мучителі по черзі запитували їх імена, на що отримували відповідь: "Я – християнин, і це ім'я для мене дорожче за те, що дано батьками". Трьох мучеників піддавали тортурам, але на всіх допитах вони говорили, що не бояться смерті, тому що оживуть на небесах. У народі цього дня за зірками судили про погоду і про майбутній урожай, тому свято отримало таку назву.

Прикмети 25 жовтня

Північний вітер – до похолодання.

Напрямок вітру змінюється – похмура погода встановиться надовго.

Грім гримить – до безсніжної та теплої зими.

Місяць в колах – до посушливого літа.

Птахи низько до землі летять – до ранньої та холодної зими.

Багато ялинових шишок – до доброго врожаю ярих.

Місяць почервонів – до вітру.

Зірки яскраві – до морозу, тьмяні – до похолодання.

Багато яскравих зірок – до доброго врожаю гороху.

Зірки мерехтять – до снігу.

Зірка впала – до вітряної погоди.

Що не можна робити 25 жовтня

Цього дня заборонено прати, вибивати перини, купувати церковні свічки, гадати на картах, сваритися, білити стіни й ставити квас.

Хто народився 25 жовтня

Михайло Галустян instagram / m_galustyan

Російський шоумен, гуморист, комедійний актор, сценарист і продюсер вірменського походження, колишній учасник КВК і резидент шоу "Comedy Club".

Влад Топалов instagram / vladtopalovofficial

Російський співак, виконавець, екссоліст гурту "Smash!", чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко.

Кетті Перрі Instagram / katyperry

Популярна американська співачка, композиторка, авторка пісень, актриса, посол доброї волі ООН. У квітні 2007 року Перрі підписала контракт із звукозаписною компанією Capitol Records.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Також було названо найпопулярніші костюми на свято.

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