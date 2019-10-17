Прикмети й свята 17 жовтня: що не можна робити

17 жовтня в Україні та у всьому світі відзначаються кілька свят, серед яких варто відзначити День боротьби за ліквідацію злиднів та День кредитних спілок.
Також – роковини масового розстрілу в керченському політехнічному коледжі, в народі – Єрофєєв день, а день ангела відзначають Вероніка та Володимир. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.
Свята 17 жовтня
Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
День боротьби з бідністю
pixabay
Встановлено у 1992 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, яка закликає держави присвячувати цей День проведенню та пропаганді заходів, які пов'язано з ліквідацією злиднів та бідності.
Міжнародний день кредитних спілок
День кредитних спілок
ілюстрація
Це свято відзначається кожного третього четверга жовтня з 1948 року. Кредитною спілкою називають організацію фінансової взаємодопомоги громадян.
Єрофєєв день
священномученик Ієрофей
Азбука віри
Цього дня вшановується пам'ять священномученика Ієрофея, який жив в Афінах у I столітті. За переказами, він був присутній при похованні Діви Марії. Святий загинув від рук язичників, увійшовши до історії як мученик.
Роковини розстрілу в керченському політехнічному коледжі
Керченський стрілок - Владислав Росляков
В результаті вибуху і стрілянини загинула 21 людина, постраждали 67 осіб. За версією слідства, атаку на коледж влаштував студент 4 курсу, 18-річний Владислав Росляков, який наклав на себе руки. Російська влада розслідує напад у Керчі за статтею "вбивство двох і більше осіб", в Україні – як терористичний акт. Передбачалося, що Росляков міг наслідувати дії вбивць, які атакували в квітні 1999 року школу "Колумбайн".
Прикмети 17 жовтня
У білки колір шерсті змінився – до морозної зими.
Снігур співає на землі біля огорожі – до негоди.
Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.
Випав перший сніг – через сорок днів настане зима.
Птахи нахохлились – до негоди.
Кінь фиркає – до тепла.
Свиня тягає солому – до бурі.
Що не можна робити 17 жовтня
Цього дня не рекомендується ходити до лісу через народні забобони. Також вважалося, що весілля грати не можна, інакше шлюб буде недовгим і нещасливим.
Хто народився 17 жовтня
Емінем (47 років)
Емінем
instagram / eminem
Справжнє ім'я Маршалл Брюс Метерс III. Американський репер, музичний продюсер, композитор і актор.
Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі.
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