Прикмети й свята 17 жовтня: що не можна робити

17 жовтня в Україні та у всьому світі відзначаються кілька свят, серед яких варто відзначити День боротьби за ліквідацію злиднів та День кредитних спілок.

Також – роковини масового розстрілу в керченському політехнічному коледжі, в народі – Єрофєєв день, а день ангела відзначають Вероніка та Володимир. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 17 жовтня

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

День боротьби з бідністю pixabay

Встановлено у 1992 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, яка закликає держави присвячувати цей День проведенню та пропаганді заходів, які пов'язано з ліквідацією злиднів та бідності.

Міжнародний день кредитних спілок

День кредитних спілок ілюстрація

Це свято відзначається кожного третього четверга жовтня з 1948 року. Кредитною спілкою називають організацію фінансової взаємодопомоги громадян.

Єрофєєв день

священномученик Ієрофей Азбука віри

Цього дня вшановується пам'ять священномученика Ієрофея, який жив в Афінах у I столітті. За переказами, він був присутній при похованні Діви Марії. Святий загинув від рук язичників, увійшовши до історії як мученик.

Роковини розстрілу в керченському політехнічному коледжі

Керченський стрілок - Владислав Росляков

В результаті вибуху і стрілянини загинула 21 людина, постраждали 67 осіб. За версією слідства, атаку на коледж влаштував студент 4 курсу, 18-річний Владислав Росляков, який наклав на себе руки. Російська влада розслідує напад у Керчі за статтею "вбивство двох і більше осіб", в Україні – як терористичний акт. Передбачалося, що Росляков міг наслідувати дії вбивць, які атакували в квітні 1999 року школу "Колумбайн".

Прикмети 17 жовтня

У білки колір шерсті змінився – до морозної зими.

Снігур співає на землі біля огорожі – до негоди.

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

Випав перший сніг – через сорок днів настане зима.

Птахи нахохлились – до негоди.

Кінь фиркає – до тепла.

Свиня тягає солому – до бурі.

Що не можна робити 17 жовтня

Цього дня не рекомендується ходити до лісу через народні забобони. Також вважалося, що весілля грати не можна, інакше шлюб буде недовгим і нещасливим.

Хто народився 17 жовтня

Емінем instagram / eminem

Справжнє ім'я Маршалл Брюс Метерс III. Американський репер, музичний продюсер, композитор і актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі.

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