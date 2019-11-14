Прикмети й свята 14 листопада: що не можна робити

14 листопада в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити Всесвітній день боротьби з діабетом і Всесвітній день якості.
Також відзначають Всесвітній день юзабіліті, Міжнародний день логопеда, а день ангела у Дмитра. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
14 листопада свята
Всесвітній день боротьби з діабетом
День боротьби з діабетом
Etcetera.media
Було введено в 1991 році Міжнародною діабетичною федерацією (International Diabetes Federation, IDF) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (World Health Organization) у відповідь на загрозу зростання захворювання на діабет у всьому світі.
Всесвітній день якості
Всесвітній день якості
Щорічний захід, що проводиться в багатьох країнах світу у другий четвер листопада. Ініціатором установи цього Дня є Європейська організація якості за підтримкою Організації Об'єднаних Націй (ООН). Мета – підвищення значення високої якості продукції та послуг, а також активізація тієї діяльності, яка спрямована на привернення уваги до проблем якості.
Всесвітній день юзабіліті
Юзабіліті (Usability) можна дослівно перекласти з англійської мови як "практичність, зручність і простота використання". Місія свята – підвищення суспільної свідомості про необхідність спрощення доступу та підвищення простоти використання продуктів і послуг, що мають особливо важливе значення для людства.
Міжнародний день логопеда
день логопеда
smartkids
Святкується тільки в співтоваристві фахівців. У зв'язку із зростанням числа дітей з вадами, в кожному навчальному закладі, а також в спеціальних дошкільних освітніх установах працює фахівець-логопед, який займається ранньою діагностикою та корекційною роботою.
Прикмети 14 листопада
Теплий день – до холодної зими.
Випав сніг – до повені навесні.
Брудно на вулиці – літо буде теплим.
Що не можна робити 14 листопада
Цього дня не можна витрачати багато грошей, замикати будинок зовні та байдикувати.
Хто народився 14 листопада
Марія Кожевнікова (35 років)
Марія Кожевнікова
instagram / mkozhevnikova
Російська актриса театру, кіно і дубляжу, яка здобула популярність завдяки ролі Алли Гришко в комейдіному серіалі "Універ". Була депутатом Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації VI скликання.
Ольга Куриленко (40 років)
Ольга Куриленко
instagram / olgakurylenkoofficial
Відома актриса і модель українського походження. Народилася в Бердянську.
Лоліта Мілявська (56 років)
Лоліта Мілявська
instagram / lolitamilyavskaya
Українська і російська естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисерка, лауреатка національної телевізійної премії "ТЕФІ-2007" в номінації "Ведучий ток-шоу" за ток-шоу "Лоліта. Без комплексів" на Першому каналі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний піст.
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