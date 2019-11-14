Прикмети й свята 14 листопада: що не можна робити

14 листопада в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити Всесвітній день боротьби з діабетом і Всесвітній день якості.

Також відзначають Всесвітній день юзабіліті, Міжнародний день логопеда, а день ангела у Дмитра. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

14 листопада свята

Всесвітній день боротьби з діабетом

День боротьби з діабетом Etcetera.media

Було введено в 1991 році Міжнародною діабетичною федерацією (International Diabetes Federation, IDF) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (World Health Organization) у відповідь на загрозу зростання захворювання на діабет у всьому світі.

Всесвітній день якості

Всесвітній день якості

Щорічний захід, що проводиться в багатьох країнах світу у другий четвер листопада. Ініціатором установи цього Дня є Європейська організація якості за підтримкою Організації Об'єднаних Націй (ООН). Мета – підвищення значення високої якості продукції та послуг, а також активізація тієї діяльності, яка спрямована на привернення уваги до проблем якості.

Всесвітній день юзабіліті

Юзабіліті (Usability) можна дослівно перекласти з англійської мови як "практичність, зручність і простота використання". Місія свята – підвищення суспільної свідомості про необхідність спрощення доступу та підвищення простоти використання продуктів і послуг, що мають особливо важливе значення для людства.

Міжнародний день логопеда

день логопеда smartkids

Святкується тільки в співтоваристві фахівців. У зв'язку із зростанням числа дітей з вадами, в кожному навчальному закладі, а також в спеціальних дошкільних освітніх установах працює фахівець-логопед, який займається ранньою діагностикою та корекційною роботою.

Прикмети 14 листопада

Теплий день – до холодної зими.

Випав сніг – до повені навесні.

Брудно на вулиці – літо буде теплим.

Що не можна робити 14 листопада

Цього дня не можна витрачати багато грошей, замикати будинок зовні та байдикувати.

Хто народився 14 листопада

Марія Кожевнікова instagram / mkozhevnikova

Російська актриса театру, кіно і дубляжу, яка здобула популярність завдяки ролі Алли Гришко в комейдіному серіалі "Універ". Була депутатом Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації VI скликання.

Ольга Куриленко instagram / olgakurylenkoofficial

Відома актриса і модель українського походження. Народилася в Бердянську.

Лоліта Мілявська instagram / lolitamilyavskaya

Українська і російська естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисерка, лауреатка національної телевізійної премії "ТЕФІ-2007" в номінації "Ведучий ток-шоу" за ток-шоу "Лоліта. Без комплексів" на Першому каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний піст.

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