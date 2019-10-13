Прикмети й свята 13 жовтня: що не можна робити

13 жовтня відзначаються кілька свят, серед яких День художника України і День працівника державної санітарно-епідеміологічної служби України.

У світі – Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих, в народі – Михайло Солом'яний, а день ангела у Олександра і Поліни. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 13 жовтня

День художника України

День художника pixabay

Це свято щорічно відзначається у другу неділю жовтня після того, як було засновано Указом президента України від 9 жовтня 1998 року. У документі зазначено, що День художника був встановлений, "враховуючи роль у розвитку українського образотворчого мистецтва, відродженні національних традицій у художньої творчості".

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України

День працівника СЕС pixabay

Встановлено указом Президента від 5 жовтня 2004 року – на знак визнання внеску працівників у забезпеченні санітарного та епідеміологічного благополуччя населення України. Свято відзначається щорічно у другу неділю жовтня.

Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих

Стихійні лиха (ілюстрація) pixabay

Щорічно відзначається 13 жовтня. ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями в області зниження небезпеки лих. Мета Дня – підвищення рівня обізнаності. За даними ООН, тільки в 2004 році близько 250 тисяч осіб стали жертвами стихійних лих, а з роками ця цифра зростає.

Михайло Солом'яний

Митрополит Київський Михайло Pinterest / Ріхард Швульц

Цього дня вшановується пам'ять Михайла – першого митрополита Київського. В кінці X століття константинопольський патріарх Микола II відправив його до Корсуні, щоб хрестити князя Володимира. Пізніше святитель відправився до Києва, де звертав місцевих жителів до християнської віри. Мощі святого зберігаються у Києво-Печерській лаврі.

Прикмети 13 жовтня

Сніг випав – зима не скоро.

Журавлі відлетіли у вирій – до ранньої та холодної зими.

Мороз на вікнах вранці – до приходу гостей.

Сухий сніг випав – до врожайного літа.

Блідий та каламутний місяць в тумані – до негоди.

Що не можна робити 13 жовтня

У народі вважали, що цього дня не варто ходити до лісу, а ще краще – не виходити на вулицю.

Хто народився 13 жовтня

Микола Боклан (56 років)

Микола Боклан 24СМІ

Український актор театру і кіно, заслужений артист України, провідний актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Саша Барон Коен instagram / sachabaroncohen

Британський комедійний актор, відомий завдяки виконанню ролей Алі Джи, Бората Сагдієва, генерал-адмірала Аладіна і Бруно.

Савелій Крамаров

Савелій Крамаров вікіпедія

Легендарний радянський і американський актор театру і кіно, Заслужений артист РРФСР. Знявся у таких фільмах, як: "Джентельмени Удачі", "Іван Васильович змінює професію", "Невловимі месники", "12 стільців", "Афоня" і в багатьох відомих стрічках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня українці відзначатимуть відразу кілька великих свята: Покрова Пресвятої Богорлодіци, День захисника України і День українського козацтва.

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