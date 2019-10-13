Прикмети й свята 13 жовтня: що не можна робити

13 жовтня відзначаються кілька свят, серед яких День художника України і День працівника державної санітарно-епідеміологічної служби України.
У світі – Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих, в народі – Михайло Солом'яний, а день ангела у Олександра і Поліни. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.
Свята 13 жовтня
День художника України
День художника
pixabay
Це свято щорічно відзначається у другу неділю жовтня після того, як було засновано Указом президента України від 9 жовтня 1998 року. У документі зазначено, що День художника був встановлений, "враховуючи роль у розвитку українського образотворчого мистецтва, відродженні національних традицій у художньої творчості".
День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України
День працівника СЕС
pixabay
Встановлено указом Президента від 5 жовтня 2004 року – на знак визнання внеску працівників у забезпеченні санітарного та епідеміологічного благополуччя населення України. Свято відзначається щорічно у другу неділю жовтня.
Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих
Стихійні лиха (ілюстрація)
pixabay
Щорічно відзначається 13 жовтня. ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями в області зниження небезпеки лих. Мета Дня – підвищення рівня обізнаності. За даними ООН, тільки в 2004 році близько 250 тисяч осіб стали жертвами стихійних лих, а з роками ця цифра зростає.
Михайло Солом'яний
Митрополит Київський Михайло
Pinterest / Ріхард Швульц
Цього дня вшановується пам'ять Михайла – першого митрополита Київського. В кінці X століття константинопольський патріарх Микола II відправив його до Корсуні, щоб хрестити князя Володимира. Пізніше святитель відправився до Києва, де звертав місцевих жителів до християнської віри. Мощі святого зберігаються у Києво-Печерській лаврі.
Прикмети 13 жовтня
Сніг випав – зима не скоро.
Журавлі відлетіли у вирій – до ранньої та холодної зими.
Мороз на вікнах вранці – до приходу гостей.
Сухий сніг випав – до врожайного літа.
Блідий та каламутний місяць в тумані – до негоди.
Що не можна робити 13 жовтня
У народі вважали, що цього дня не варто ходити до лісу, а ще краще – не виходити на вулицю.
Хто народився 13 жовтня
Микола Боклан (56 років)
Микола Боклан
24СМІ
Український актор театру і кіно, заслужений артист України, провідний актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
Саша Барон Коен (48 років)
Саша Барон Коен
instagram / sachabaroncohen
Британський комедійний актор, відомий завдяки виконанню ролей Алі Джи, Бората Сагдієва, генерал-адмірала Аладіна і Бруно.
Савелій Крамаров
Савелій Крамаров
вікіпедія
Легендарний радянський і американський актор театру і кіно, Заслужений артист РРФСР. Знявся у таких фільмах, як: "Джентельмени Удачі", "Іван Васильович змінює професію", "Невловимі месники", "12 стільців", "Афоня" і в багатьох відомих стрічках.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня українці відзначатимуть відразу кілька великих свята: Покрова Пресвятої Богорлодіци, День захисника України і День українського козацтва.
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